Todos por Dahiana: conoció el horror y ahora levanta su propia casa

Dahiana no se detiene ni desaprovecha un minuto del día. No tiene tiempo para lamentarse. Necesita terminar el contrapiso de su casita, en una carrera contra el tiempo -porque ya hace frío- y la necesidad de sus dos pequeños hijos, de 12 años y tres meses de vida.

Tiene 29 años y vive con custodia en una precaria casilla que está ubicada en el barrio Villa Ceferino. Cada tres horas la visita un policía y certifica que se encuentre bien. Ya hace un tiempo que se separó de su expareja, cuando embarazada decidió alejarse luego de sufrir un ataque a golpes por el que terminó internada en un hospital. "Casi pierdo a la bebé...tenía cuatro meses en la panza. Gracias a Dios los golpes no la afectaron", contó. Después de eso ya no resistió otra agresión; y se quedó sola con sus hijos.

Hasta hace poco se las rebuscaba vendiendo tortas fritas y rosquitas, pero ahora ni siquiera tiene la materia prima para hacerlas. Cada peso que ingresa a su bolsillo lo destina a la compra de materiales. "Con la plata que voy juntando, voy comprando cerámicos, revuelto...pero no me alcanza, y todavía no puedo terminar la pieza para mis hijos. Llevo una pared y media, y ahora estoy haciendo un contrapiso. Voy comprando a medida que puedo y sigo construyendo hasta donde me alcanza", expresó la joven, en diálogo con LMN .

Tiene apuro porque el frío ya se hace sentir con fuerza por las noches.

"Soy madre soltera, no tengo trabajo y vivo en una casilla muy precaria donde pasa el frío y la lluvia, donde pasa todo. Y necesito un lugar mejor para mis hijos. Por eso estoy haciendo mi casa de material", expresó.

Especialmente su hijo mayor necesita de mejores condiciones habitacionales debido a que nació con algunas malformaciones en su cuerpo que condicionaron su día a día hasta hace poco. Luego de la última operación que le hicieron los médicos del hospital Castro Rendón está mucho mejor. "Tenía la boca del estómago en la espalda, en lugar de estar en la panza. Por eso lo volvieron a abrir y le acomodaron todos sus órganos. Ahora está con una faja, pero puede hacer una vida normal", explicó.

Dahiana Bueno 05.jpg

Dahiana no tiene trabajo, pero cambia horas de limpieza en una casa o lo que sea para seguir comprando materiales y terminar así su casa. Sabe de construcción porque alguna vez fue ayudante de albañil. "Por eso me largué sola, para pagarle a alguien no puedo", señaló.

Le está faltando una ventana, una puerta, y las maderas y las chapas para el techo. "También la mitad de la casilla la quiero terminar con material si me da el pellejo", agregó.

Empezó hace dos semanas a pegar ladrillos. Pero ya casi no tiene cemento y espera vender algo para comprar más insumos. "Sinceramente, no tengo ni para hacer pan. En este momento, con la venta estoy parada", señaló la joven.

En lista de espera por un colchón

Dijo que recurrió muchas veces al Ministerio de Desarrollo Social y tocó varias puertas, pero no encontró respuesta. "Me cansé de pedir ayuda. Primero fui por un colchón o nylon, lo que sea. Me dejaron en lista de espera y no me dieron nada. Supuestamente no tenían mercadería", contó.

El lunes de esta semana volvió a ir, y justo se había cortado la luz. Le dijeron que regrese a media semana. Pero entre presentarse en la Fiscalía y seguir con el papelerío como víctima en una causa por violencia de género, no pudo volver al Ministerio de Desarrollo Social.

"Ese día me vine re enojada. Cuando salí, estaban sacando chapas. Dicen que no tienen, pero ese material a algún lugar lo mandan. La verdad que estoy cansada. La peleo día a día con mis hijos como puedo, y le estoy poniendo todo mi empeño para tener un lugar mejor para ellos", cerró.

Se agradece toda la ayuda que puedan brindarle a Dahiana y sus hijos, desde materiales para su casa (cemento, chapas, maderas, una ventana y una puerta) hasta horas de trabajo digno. Pueden comunicarse con ella al 299-4714974. O bien, acercar su ayuda hasta las calles Ruca Choroi y Gobernador Cuarta, manzana 10, lote 12.