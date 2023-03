Todos los ganadores de los premios Oscar

Hoy no es un día más. La industria del cine está de fiesta y Argentina palpita una vez más una gran final del mundo, pero ahora no necesariamente del fútbol sino a lo mejor del cine. Es que la edición 95 de los premios Oscar tuvo a “Argentina, 1985” nominada como Mejor Película extranjera, pero finalmente la alemana se quedó con la estatuilla. El filme "Todo en todas partes al mismo tiempo" se llevó Mejor Película.

Uno de los momentos de más emoción de su presentación fue cuando Steven Spielberg fue elogiado por ser el primer cineasta en ser nominado en seis décadas distintas. El realizador de 76 años buscará llevarse el premio a Mejor director por el filme "Los Fabelman" que narra un poco de sus principios en el cine.

Oscar Jimmy Kimmel.jpg

Kimmel aprovechó para referirse a las dos ausencias de la edición 95° de los premios de la Academia, Tom Cruise y James Cameron, que no fueron nominados ni como Mejor Actor ni como Mejor Director, respectivamente, pese a que sus películas sí en distintas categorías. “Las dos personas que más hicieron para que la gente el año pasado vaya al cine, no están aquí”, dijo el humorista sobre sus ausencias.

Todos los ganadores de la estatuilla que galardona a las mejores películas, directores y actores del cine.

"Pinocchio, Guillermo del Toro" se llevó el premio a Mejor Película animada. Su director se mostró emocionado por la noticia y así lo hizo saber ni bien subió a recibir la estatuilla. "La animación es el cine, no es un género. Está lista para llevarla al próximo nivel. Por favor, ayúdennos a hacerlo. Quiero dedicarle el premio al amor de mi vida, mi esposa Kim", dijo el director que se impuso a “Marcel the Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast” y “Turning Red”.

El actor Ke Huy Quan se impuso ante Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”; Brian Tyree Henry, “Causeway”; Judd Hirsch, “The Fabelmans” y Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin” llevándose la estatuilla a Mejor actor de reparto por su papel en el filme "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Ke Huy Quan mejor actor de reparto.jpg

Luego fue el turno de Jamie Lee Curtis fue premiada por primera vez como Mejor actriz de reparto por su papel en "Todo en todas partes al mismo tiempo". La actriz se mostró feliz por el reconocimiento de la Academia y se lo dedicó a “todos los que apoyaron las películas que hice películas a lo largo de los años, nosotros nos ganamos un Oscar juntos. Mi papá y mi mamá también estuvieron nominados en distintas categorías, yo...¡me acabo de ganar un Oscar!".

Minutos más tarde, fue el turno de la categoría Mejor documental. Fue Navalny, la producción que se centra en el líder de la oposición rusa y activista anticorrupción, Alexei Navalny que se impuso ante "All that Breathes", "All the Beauty and the Bloodshed", "Fire of Love" y "A House Made of Splinters".

Navalny ganadora a Mejor documental

En la categoría Mejor cortometraje se impuso “An Irish Goodbye”. James Friend ganó en la categoría Mejor fotografía por su trabajo en el filme alemán “All Quiet on the Western Front” (“Sin novedad en el frente”). "Gracias a mi equipo. También a mi familia, que me apoyó cuando yo les dije que quería meterme en el circo de la industria cinematográfica", expuso el premiado en la gala de los Oscars. De esta manera se impuso a otras producciones como "Bardo", "Elvis", "El imperio de la luz" y "Tár".

James Friend ganó en la categoría Mejor fotografía Reuter

En el rubro Mejor maquillaje fue Adrien Morot quien se impuso por su trabajo en la exitosa película “La Ballena” que gran repercusión ha causado en los espectadores. El filme invita a reflexionar sobre la gordofobia y la exclusión social. En tanto que Ruth Carter se impuso en la terna a Mejor diseño de vestuario por su trabajo en "Black Panter Wakanda Forever". Caster se mostró emocionada y agradeció a la Academia por el reconocimiento al "superhéroe que es una mujer negra, ella ama, adora y supera".

Ruth Carter.jpg

En la categoría Mejor Película Internacional se impuso el filme alemán "Sin novedad en el frente". De esta manera el filme de Santiago Mitre, "Argentina, 1985", perdió la estatuilla dorada. De haber ganado el filme de Mitre, Argentina se alzaba con la tercera estatuilla en los premios de la Academia de Hollywood. La primera ocasión fue con La historia oficial en 1986, celebrado filme de Luis Puenzo con protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio, y más adelante con El secreto de sus ojos en 2010, con dirección de Juan José Campanella y un trío protagónico conformado por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

Otros ganadores: "El niño, el topo, el zorro y el caballo" como Mejor cortometraje de ficción - animación; "The Elephant Whisperers" como Mejor cortometraje documental; "Sin novedad en el frente" como Mejor diseño de producción al igual que la estatuilla a Mejor Sonido. También: "Avatar: El sentido del agua" en la categoría Mejores efectos visuales; "Todo en todas partes al mismo tiempo" se llevó la estatuilla a Mejor guion original; "Ellas Hablan" como Mejor guion adaptado.

Además: “Naatu Naatu” de RRR como Mejor canción original; “Todo en todas partes al mismo tiempo” como Mejor montaje; Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo en todas partes al mismo tiempo a Mejor dirección.

Michelle Yeoh por "Todo en todas partes al mismo tiempo" se llevó la estatuilla a Mejor actriz y Brendan Fraser por "La ballena" a Mejor actor. En tanto que la mejor película fue para "Todo en todas partes al mismo tiempo".