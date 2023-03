Tolosa Paz no recibirá a piqueteros y baja 85 mil planes: "Tienen de rehén a la gente"

A partir del 15 de marzo, se liquidarán los programas Potenciar Trabajo, y aquellos que no hayan completado el proceso de validación se darán de baja.

Tolosa Paz declaró que no se otorgarán más altas al programa y que aquellos que hayan completado el proceso de validación de identidad serán respetados. Además, la ministra señaló que hay 12.700 planes que se darán de baja y que están gestionados por la Unidad Piquetera, una organización que está acampando en la 9 de Julio.

SFP Organizaciones sociales acampan protesta en desarrollo social nacion (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

Tolosa Paz afirmó que no existe ninguna petición ni solicitud formal de audiencia, y reiteró que no recibirán a los acampados mientras mantengan a la gente como rehén: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Además, apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: "Pasaron 4 meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal".

Tolosa Paz aclaró que no se está considerando desacoplar el Salario Social Complementario del Salario Mínimo Vital y Móvil, ya que se presta asistencia a la población más vulnerable y desfavorecida. Concluyó que lo que se está haciendo es ordenar la política social en beneficio del 92% de los que validaron sus datos y no tienen nada que ocultar.