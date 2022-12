Tolosa Paz recibió a piqueteros y evitó protestas para fin de año

En tanto, referentes de Unidad Piquetera explicaron que suspendieron las medidas de fuerza, pero aclararon que esto “no significa que haya acuerdo”.

Al respecto, aseguraron que "muchas de las cosas que se comprometieron a resolver no las han resuelto", por lo que no es definitiva la resolución de no salir a las calles. Esto se debe a que los productos comprometidos para desarticular los acampes realizados el pasado jueves, aún no han llegado a los comedores y merenderos que debían.

Las organizaciones sociales también cuestionaron el acuerdo que la titular de Desarrollo alcanzó este martes con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que integran el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la CCC y el MTE de Juan Grabois.

“UTEP firma acuerdo infame con Tolosa Paz, que no representa los intereses de los desocupados. A cambio de medio plato de lentejas ‘levantan’ medidas de fuerza que nunca hicieron. El mismo día que el gobierno que integran recibió sin chistar la orden del FMI de bajar brutalmente el gasto social”, puntualizó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero en declaraciones con TN.

“El miércoles tenemos reunión y las medidas de fuerza dependen también de que cumplan con la entrega de los productos navideños, que ya no son navideños, y con los convenios de herramientas”, indicó Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive.

Por su parte, la ministra aseguró que: “Hasta el último día del año estamos trabajando para ir cumpliendo”. Además, indicó que acordaron reunirse con los equipos técnicos de Desarrollo Social la semana próxima.