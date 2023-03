Toma, promesas y tráilers en una escuela de Vaca Muerta

Los estudiantes contaron que faltan profesores, que el establecimiento está rodeado de un basurero y que no tiene un lugar para el almuerzo, entre otras falencias. La Policía de Añelo fue a notificar a los alumnos, que permanecen en el predio, cercano al Parque Industrial.

“Esta escuela debería estar cursando Quinto Año, que no tiene aulas, ni las horas para empezar, ni profesores. Es como si no existiera”, resumió a LMNeuquen Sofía, una alumna de cuarto año, de la especialidad en Hidrocarburos.

EPET_23_Añelo.jpeg La EPET 23 de Añelo está ubicada en las inmediaciones de Vaca Muerta. Hay basura en el parque industrial. Gentileza

Desde el gobierno provincial rápidamente salieron a responder la situación conocida la toma del colegio cerca de la medianoche de ayer y recordaron que la construcción del nuevo edificio de la EPET 23 fue adjudicada a la empresa DINALE, por parte de la UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).

Ya realizó el reconocimiento del predio donde se construirá el nuevo edificio de más de 5 mil metros cuadrados, por lo que en los próximos días se dará inicio a la instalación del obrador e incorporación de maquinaria y obreros, dando comienzo a la obra”, indicaron.

Mientras, los alumnos están dentro del predio del colegio y no hay clases. “Comemos debajo de unas escaleras, este edificio pertenece a una empresa y en el galpón no se puede estar, hay ratas, palmas t hasta alacranes. No podemos estar en una situación así, ni para los preceptores tampoco. Faltan insumos y el agua viene sucia”, agregó Adrián, otro alumno de quinto año.

EPET_23_Añelo_Policía.jpeg La Policía fue a notificar a los alumnos de la EPET 23 por la ocupación en Añelo. Gentileza

Más tráilers

Luciano Saborido, a cargo del área de Mantenimiento Escolar, junto a autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) informaron que se colocaron dos tráileres aulas más en el espacio donde actualmente funciona a efectos que las y los estudiantes cuenten con un espacio más cómodo para tomar el refrigerio y puedan realizar consultas pedagógicas.

Asimismo, indicó que se desarrolla un trabajo conjunto con el municipio que llevará a cabo la conexión eléctrica.

El director de la escuela, Marcelo Benegas, está en uso de licencia por lo que informaron que desde este lunes se realizará el nombramiento de quien ocupará el cargo, en virtud que ya se encuentran valorados los docentes postulados.

Respecto al Quinto Año, se aclaró que el mismo fue creado en turno vespertino por resolución 180/23, a pedido del establecimiento educativo. En este marco, y a efectos de garantizar a las y los estudiantes el cursado, el Distrito Escolar puso a disposición un transporte para su traslado.

Tráileres_EPET_23_Añelo.jpeg Los tráileres que instalará el gobierno provincial mientras se construye el nuevo edificio de la EPET 23. Gentileza

El nuevo edificio de la EPET N23 fue adjudicado el 16 de enero del corriente año y forma parte del programa nacional “Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica”, coordinado con la UPEFE y el Ministerio de Gobierno y Educación provincial.

Cuenta con un presupuesto superior a los 1.600 millones de pesos y contempla la construcción de diez aulas, un aula multipropósito, seis aulas talleres, biblioteca, laboratorios, áreas de gobierno, gabinete psicopedagógico, recepción, sanitarios, cocina, depósito, sala de máquinas, área de accesos, playón exterior y estacionamientos.