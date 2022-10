Tomás Holder contó en qué se gastará el dinero de Gran Hermano

La cuestión fue que desde el seno del programa salió la información que, por semana dentro de la casa, cada participante recibiría la suma de $180.000.

Holder.jpg Tomás Holder

Luego de eso, el tiktoker estuvo en comunicación con el medio PrimiciasYa, donde le consultaron acerca del tema del dinero, a lo que el ex hermanito contó: “La verdad es que no me hace falta, no me interesa el dinero. Hoy mi prioridad es otra”.

Recordemos que, desde su ingreso, Holder se expresó serio ante su objetivo dentro de la casa: “Yo acá no vengo de vacaciones, vengo a jugar, pero sobre todo a ganar”. Sin embargo, su juego no resultó y tras su primera sentencia en placa terminó abandonando el programa.

Además, en la visita al programa LAM, al rosarino le consultaron si había vendido videos porno suyos, a lo que el joven contestó: “Si. See, obvio”. Contó que lo hizo porque era joven (a sus 18 años), y que cobraba $5000 de honorario. Ante risas dijo que solo lo hizo para divertirse.