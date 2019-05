Tomás Kirzner: "Mi viejo va a trabajar hasta que se muera"

Arrancaste en Telefe y en la competencia de tu papá como para separar los tantos. ¿Ya no te importa lo de “el hijo de…”?

No, es que si le diera bola a eso sería un fracasado emocional y no podría haber hecho nada. Tengo la seguridad de haber llegado acá estudiando y de seguir estudiando. Además siempre alguien va a decir algo: los que ayer decían eso ahora dicen otra cosa y así.

Desde La naranja mecánica en el teatro a esto con tu viejo, te estás animando a todo. ¿No les temés a las críticas? ¿O preferís chocarte pero no quedarte con las ganas?

Prefiero siempre tirarme sabiendo que capaz me puedo golpear, o estrolar contra el suelo, pero que no me tome por sorpresa. Si esperara a estar ciento por ciento seguro, no haría nada. Y salto y si puedo planear, planeo. Y si no… Después vemos. A mí me encanta jugar, salga bien o salga mal, no quiero quedarme con las ganas. Me puedo confundir, pero va a ser queriendo.

Decías una vez en un nota que tu viejo no es capaz de retar a sus hijos, no es creíble. ¿Eso es porque es mal actor o porque no puede ser serio?

Siempre lo digo: a mi papá nunca le salió ni le va a salir retar a sus hijos, porque es gracioso, porque es así su forma de ser, porque no puede ser de otra manera.

¿Qué va a pasar cuando tu papá te diga: “Tomás, te dejo Pol-ka, me retiro”?

No, no, no va a llegar esa instancia. No sé qué va a ocurrir conmigo en el futuro. Capaz me voy a estudiar o trabajar a otro país y hago otra historia. No tengo ni idea, pero además para que eso ocurra –si ocurriera, que no creo- faltan un montón de años. Mi viejo ama lo que hace y así como toda mi vida lo vi trabajando, creo que lo voy a ver trabajando para siempre, hasta que se muera. No va a largar nada.

¿Fue una carencia que trabajara tanto?

No, no sé, me crié viéndolo trabajar mucho, porque él es así y porque la televisión es así. Y lo vi amando eso, con etapas de muchísimo trabajo y otras de menos, pero él estuvo siempre muy cerca de mí y jamás sentí ausencia o competencia de su trabajo.

Julián, el policía que hacés en ATAV, es un idealista… ¿Qué hay de utopía o idealismo en vos?

Sí, Julián cree que el mundo puede cambiar en base a la ley y deja todo por hacer el bien. Creo que como todos, quiero un mundo mejor para vivir. Y es un clisé. Pero lo que trato de hacer para aportar mi granito de arena es preocuparme por ser una buena persona yo mismo. Y eso quiere decir ayudar al prójimo que está más cerca: a las personas con las que vivís, con las que trabajás, a tus vecinos, a los que te rodean, amigos y familia. Luego soy un defensor del cuidado de la naturaleza y de los animales. Soy un defensor absoluto, fan de los animales.

¿Eso viene de mamá Araceli o papá Adrián?

Sí, y de la vida. Si bien mis papás me inculcaron el respeto y la honestidad, es uno el que elige para qué lado patear. Porque en un momento la vida te deja solo y vos tenés que sostenerte en tus valores e ideales, actuar de una forma o de otra.

Y sí algo le faltaba a este año es que te pusiste de novio… (con Minerva Casero, hija de Alfredo)

Sí, y estoy muy feliz. Feliz de la vida. Muy enamorados, disfrutando de habernos encontrado. Nos habíamos conocido a los 13 en la escuela de actuación infantil de Nora Moseinco. Y nos reencontramos en el unitario de Fundación Huésped, donde además casualmente tuvimos que hacer de pareja. Y estamos chochos.

¿Les dicen que son parecidos?

Sí, sí, todos nos dicen que somos como hermanitos y nos cargan por “incestuosos”. Nosotros no nos vemos parecidos, pero se ve que la gente sí.

