Tomás Maguire, el patinador que sueña con el Campeonato Nacional

La gran parte de sus entrenamientos se dan al aire libre, por lo tanto siempre se lo puede ver en distintos puntos de la ciudad. Generalmente lo hace en el playón del Parque central, a metros de la famosa calesita, en el estacionamiento del MNBA y también en el playón de la Unco. “Estoy en búsqueda de algún lugar cerrado para poder entrenar en mejores condiciones, donde no afecte el viento de la tierra. Las irregularidades del piso restan mucho. Clubes, colegios o salones podrían ser buenas opciones”, añadió.

Este año el atleta estará presente en General Rodríguez. Sin embargo, en 2022 compitió en los Sudamericanos Sobre Ruedas de San Juan en la modalidad classic. Argentina, además, fue sede de los World Skate Games en octubre del año pasado.

“Me estoy preparando para el nacional que es una competencia federada donde van atletas de distintas provincias. Es un deporte que se está formalizando hace un par de años”, agregó Maguire. El deporte está regulado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) y una de las ramas tiene a cargo la coordinación del Inline Freestyle.

Actualmente Maguire está federado en su provincia natal debido a cuestiones burocráticas. La Federación Neuquina de Patín no tiene aún la afiliación a la disciplina. “Actualmente estoy federado en Santa Fe por una cuestión administrativa de cuando vivía allá. Averigüé acá y Neuquén reúne más al patín carrera, artístico, hockey en línea y otros deportes”, comentó.

No es imposible que Tomás pueda representar a la provincia de Neuquén, pero el proceso burocrático lo dejaría mucho tiempo afuera de las competencias del calendario. “No es que no se pueda gestionar, pero si quiero cambiar de federación tengo que estar 2 años sin competir, lo cual en este momento de mi carrera deportiva me cerraría muchas puertas”, contó sobre su representación.

Desde el próximo 28 de abril y hasta el 30, Tomás Maguire buscará su mejor performance en Buenos Aires, en 3 pruebas de las 5 que reúne el deporte. Su carrera comenzó en plena pandemia y la apuesta al Inline Freestyle es grande. Tal es así que no solo entrena para sus competencias, sino que también da clases para hacer más conocido el deporte.

“Me enganché con el deporte, lo entreno, doy clases para compartirlo y que sea más conocido. Entreno por mis propios medios de forma particular, autodidacta. Parte del proyecto de dar clases en la escuela de rollers es que se sume más gente y sea una actividad deportiva más convocante. Hemos participado en eventos de la municipalidad y también tenemos compañeros que compiten en otras áreas”, dijo sobre su proyecto.

PRUEBAS

El Inline Freestyle tiene cinco pruebas en las que los patinadores pueden competir.

Classic Slalom: Los patinadores arman una coreografía con música, allí se evalúa el ritmo, velocidad, la expresión en cada movimiento, la variedad y la puntuación artística.

Battle Slalom: Se forman grupos de 3 a 4 patinadores y algunas rondas para sobrepasar a sus rivales en técnica. Los dos mejores avanzan a la próxima ronda.

Speed Slalom: Los atletas patinan en una línea recta de conos a la máxima velocidad que puedan y con un solo pie. Primero se toman los tiempos y luego se enfrentan uno a uno.

Free Jump (salto): Los patinadores deben ir superando diferentes alturas.

Slides (derrapes): Deben deslizarse derrapando y realizando diferentes trucos.

Classic Slalom Pairs: Una pareja de patinadores prepara y ejecuta una coreografía con música a elección.

A fin de mes, Tomás Maguire competirá en tres. Classic, Speed y Battle.