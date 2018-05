En un móvil de Confrontados, Sebastián dio detalles de su relación con Tomasito: “Sólo quería exponer a la persona que tiene al lado Guido, nunca me interesó concretar nada con Tomasito, él me buscó, tengo capturas grabadas, hablamos por Instagram, por Facebook, Tomasito no lo quiere a Guido. Yo lo conocí primero a Guido, me caía súper bien, pero después Tomasito me buscaba, hace un mes atrás chateamos, hace tres días Tomasito me bloqueó de todas las redes”.

La pareja hizo su descargo en vivo y le respondió al ex presidente del club de fans de Lourdes Sánchez: “Qué estás haciendo ahí, querés ser famoso y estás quedando para el traste, ayer hiciste un papelón nacional. Es un trepador. Una vez hablé con él por Instagram pero nunca le tiré onda. Me dijo que quería ser conocido; es un chico al que le falla, no está bien”, dijo Tomasito.

Guido, por su parte, agregó: “Lo vi en un evento y me pidió consejos, pero después lo bloqueé porque parece que tiene un problemita. Le voy a hacer una denuncia”.

