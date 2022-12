Topa contó que sintió al ver a su hija mirándolo ensayar

Diego Topa , o simplemente conocido como Topa , le dedicó unas emotivas palabras a Mitai , su primera nena junto a su pareja y quien está próxima a cumplir los tres años de vida. De perfil bajo, el carismático conductor infantil recordado por su paso por Disney , ha decidido no mostrar el rostro de la pequeña para resguardar su intimidad.

"Si mañana quiere ponerse un arito, que ella elija si quiere hacerse el agujerito. Yo no me puedo meter en sus decisiones. Yo creo que en tres minutos más va a querer mostrarse. Pero que lo elija ella. Nunca digo si algo está bien o mal. Para mi familia me parece que esto está buenísimo", había contado tiempo atrás.