Toti Pasman se cansó y atacó con todo a Mascherano por la Selección Sub-20

La Selección Argentina Sub 20 sigue invicto en el Mundial y ya se aseguró la clasificación a los octavos de final. Luego de haber ganado 2 a 1 en su debut con Uzbekistán, el equipo dirigido por Javier Mascherano venció 3 a 0 a Guatemala, mostrando su mejor versión luego de un deslucido inicio en la Copa del Mundo (que tenía como principal antecedente el complicado Sudamericano en donde no había conseguido clasificar al Mundial), en la previa al segundo partido del equipo, Fue Toti Pasman quien habló del DT de la Selección y sin contemplaciones lo criticó duramente.

Mascherano Toti 1.jpg

Es que luego de la pronta eliminación en el Sudamericano pasado, y con el sueño de clasificar a la Copa del Mundo Sub 20 terminado, el propio Javier Mascherano hizo un mea culpa y presentó su renuncia. Sin embargo, el presidente del fútbol argentino no sólo no aceptó la decisión del ex capitán de la Selección, sino que además consiguió que la Argentina clasificara “por escritorio” proponiendo al país luego de que se bajara a Indonesia como sede.