“Me tocó estar en el portón de entrada, así que los vi a todos. Yo me fui con mi camiseta y desde ahí empezaron a saludarme, después también en el recreo”, contó Toto, feliz no sólo por la coronación del Millo la noche anterior, sino porque sus alumnos entendieron a la perfección el mensaje que les había transmitido medio año atrás. Y como no podía faltar, también hubo tarjetas de felicitaciones para los hinchas riverplatenses.

La tarjeta millonaria

“La victoria se disfruta más cuando no tenés que arrepentirte de la manera en la que festejaste. Festejá sin violencia”, decía el presente que González armó para sus alumnos millonarios, firmada con un afectuoso “Con cariño, tu profe Toto”.

El docente valoró la devolución de los niños, espontánea y entusiasta. “Para mí, un abrazo vale más que la tarjeta”, manifestó.

Youtuber

Desde el lunes, el maestro comenzó, a través de su cuenta de Youtube “Ludi Master” a difundir un mensaje de confraternidad entre los seguidores de River y Boca, invitándolos a convertirse “en el mejor hincha de su equipo”.

Y los gestos más pequeños pueden retumbar muy fuerte cuando se los respalda con el ejemplo.

“Les contaba a mis compañeros que me vine re contento del colegio porque se empezaron a ver esos frutos, los chicos nos devuelven el respeto que se les transmite”, destacó el maestro. “Los chicos llegaban y se acercaban a felicitarme. Yo re contento, porque es la primera vez que me saludan varios. Otras veces lo han hecho, pero hoy se acercaron, me abrazaron y me decían ‘Profe, felicitaciones’, otro me dijo ‘Profe, si ganábamos nosotros, yo no te iba a cargar”, contó Toto, algo difónico por los dos goles gritados y el festejo en el monumento a San Martín, en el centro neuquino, y con el pecho riverplatense lleno de orgullo.

