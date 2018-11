"Los acuerdos que vienen a firmar no se van a poder plasmar porque lo que hicieron fue desmantelar el área con el despido de los trabajadores, que no han tenido ningún tipo de respuesta hasta el momento", agregó el delegado quien además advirtió que los afectados "no recibieron ningún tipo de propuesta ni indemnización".

"No hay profesionales ni técnicos que puedan hacer el seguimiento de los mismos", concluyó Quintriqueo respecto de los acuerdos que firmarán Nación y Provincia.

