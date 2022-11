Traful Berbel: "El apellido es una mochila, pero con alas"

¿Qué sorpresa para muchos esta candidatura? ¿No?

Bueno, sí, pero ya me la esperaba en algún momento me iba a tocar. Mi mamá fue diputada y mi primo y mi tío directores de Cultura de Neuquén, también. Es decir que no soy el primer Berbel que rompe el hielo en la política.

¿Cómo fue que UNE te eligió para el cargo, como una colectora de la lista de Koopmann?

Milito en la política, pero en la parte cultural desde 2004 desde que soy músico acompañando a mi mamá (Marité Berbel) recorriendo la provincia y el país. La gente como artista también le cuenta sus problemáticas, escuchás de la falta de docentes musicales en las escuelas, una mujer que le falta un canalcito para regar la huerta, todas las problemáticas. Uno da soluciones con los recursos que tiene, pero hoy mi idea es ayudar desde otro lado, con más recursos. Me llamó Mariano (Mansilla) y me dijo 'te tengo una propuesta a la que no te va a poder negar' y así fue. Me gustó desde el frente que se hizo la propuesta, porque tanto UNE como el MPN siempre defienden a Neuquén. El UNE con la liberación de los ríos, la liberación de las costas, y defendiendo al pueblo mapuche. Y el MPN con Marcos Koopmann que ha hecho un aporte cultural y federal desde la Legislatura; por eso acepté la propuesta.

traful berbel (1).JPG

¿Estás viviendo en la casa que era de tu abuelo, Marcelo Berbel, con un peso simbólico y emocional importante ¿no?

Imaginate que vivo en una casa que es patrimonio cultural de los neuquinos y en esa casa se han compuesto tantas canciones... como el himno de Neuquén, que en su momento era canción “Neuquén trabun mapu”. El himno nació ahí. La casa está llena de neuquinidad y sentimiento, no la cambio por nada. Soy docente desde 2013, dando clases hasta el año pasado y hoy en día me dedico al Instituto de Música, donde tengo escuela y estudio de grabación y hago un programa de radio semanal de tres horas con mi mamá donde difundimos artistas patagónicas, con un segmento de cultura mapuche y gastronomía regional. Después compongo música a las 1500 letras que dejó mi abuelo, después recorro escuelas mostrando la identidad neuquina a los chicos, produzco también.

¿Cada vez encontrás más matices entre el Neuquén profundo y la ciudad?

Creo que es el crecimiento lógico de las ciudades. Por suerte Neuquén está creciendo bonita, con la liberación de las costas de los ríos para que todos neuquinos podamos tener acceso al río Neuquén y al Limay. A veces me decía, cómo será esta parte del río y hoy en día la podemos recorrer. Cada uno de los departamentos neuquinos tiene su identidad propia y eso hay que darlo a conocer.

Hremanos Berbel.jpg Los hermanos Hugo y Néstor junto a su padre, Marcelo Berbel.

¿Qué vas a propone si llegás a ser diputado?

Tengo muchos proyectos de ley con las problemáticas que vengo escuchando toda la vida. Me importa la parte cultural, como la Fiesta de la Identidad Neuquina, que participen los 16 departamentos neuquinos. Muchos, acá en la ciudad, por ejemplo, desconocen los que son las cantoras del norte neuquino.

¿Cuándo vas a arrancar la campaña?

Siempre estoy de recorrida, a pesar de que antes no estaba de campaña. Todos los años me propongo recorrer los 16 departamentos neuquinos, la diferencia es que ahora lo haré con un cartelito de campaña. Esta vez creo que lo voy a hacer con otros recursos e intentando dar soluciones de manera más inmediata.

Uno imagina que llevar el apellido Berbel, con las raíces de Neuquén, también tiene un peso...

Yo le llamo una mochila con alas. Tiene un peso, todos me dicen que canto igual a mi tío y me encantan que me sucedan esas cosas, me sale así natural. Pero también te abre caminos y uno es este camino de poder entrar en la política. A pesar de que siempre he venido incursionando, creo que se abre de manera más rápida por mi condición.