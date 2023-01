Tragedia: se derrumbó un techo y murieron cuatro hermanos

Pese a los haber conseguido trasladar al hermanito al hospital Santamarina, lamentablemente el pequeño llegó sin vida.

La Justicia inició una investigación por "homicidio culposo" que quedó en manos de la Fiscalía 3 de Esteban Echeverría, especializada en Violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. La fiscal Vanesa González está a cargo del hecho y dispuso la aprehensión de la pareja de la madre de los chicos que es la dueña de la vivienda.

El acusado fue llevado a indagatoria, pero se negó a declarar. La madre de los niños, por su parte, aún no se encuentra en condiciones de declarar, debido a la conmoción, y no pudo acercarse a la fiscalía.

La fiscal informó que la casa está con peligro de derrumbe. En tanto, los vecinos declararon que venían alertando al propietario que la estructura se veía peligrosa, ya que se trata de una construcción vieja y "mal hecha" que no tenía ningún control.

El Jagüel se derrumbó un techo y murieron cuatro hermanitos.png

Estos mismo, aseguraron que el domingo pusieron escombros en la losa, por lo que estiman que por eso cedió la estructura.

"Se me fueron, noooooo nooo nooooo, se me fueron, angelitos de mamá, decime que es una pesadilla, por Dios, hijos míos nooooooo. Quién me saca este dolor, no puedo más, por qué la vida es injusta conmigo, por favor no puedo más, los extraño mi Lolo, mi Santi y mis bebés", expresó la madre en su cuenta de Facebook.

La fiscal estimó que en cuanto la mujer se encuentre en condiciones será llamada a declarar, aunque no precisó en calidad de qué, ya que de momento el único acusado es su pareja.