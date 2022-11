Tragedia: un hombre se cayó de una moto de agua y está desaparecido

“Ambos iban sin chaleco, daban vueltas con la moto y se cayeron”, contó Florencia González, amiga de ambos, que estuvo presente. Desde una lancha que se encontraba en la zona pudieron acercarse y arrojar un chaleco salvavidas al conductor de la moto, lo que hizo que permaneciera a flote.

Búsqueda. Lago Rosario, Chubut.

No corrió la misma suerte el acompañante, a quien intentaron sostenerlo, pero no pudieron mantenerlo en la superficie y se hundió. Desde ese momento se encuentra desaparecido y un dato que preocupa a la familia es que no sabía nadar.

La búsqueda comenzó durante la misma noche del domingo en tres lanchas, en una con el jefe de la Comisaría de Trevelin, Reinaldo González; el comisario Damián Lacanette y el Cabo Primero Marcelo Recalde. Por otro lado, iban Inspectores de Pesca y en la tercera lancha, personal de operaciones de la Comisaría.

En declaraciones a la prensa, Reinaldo González indicó que durante la búsqueda realizada el lunes no hubo resultados positivos, por lo que este martes sumaron a la a tres buzos del GEOP.

El comisario explicó que al momento de caer se encontraban a 50 metros de distancia de la costa y la profundidad en el lugar va de los 30 a 50 metros. “Son aguas profundas de muy baja temperatura”, precisó el comisario a la prensa local y remarcó: “Sería ideal que en esa zona estuviera la prefectura. Debería haber un destacamento en este espejo de agua tan visitado en época estival porque se usa mucho para actividades acuáticas”.

En ese sentido, desde el operativo pidieron que no se acerquen ni circulen otras embarcaciones en el lago, porque con el movimiento del agua adquiere turbidez en lo más profundo.