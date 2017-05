Traición y chats virales

“¡Y él se iba a jugar un partido de fútbol y a una reunión de trabajo!”, escribió de forma irónica la bella rubia, dolida por la traición, junto a una conversación de Whatsapp en donde, entre otros datos, aparece una foto de Clérici completamente desnuda y mostrando sus característicos tatuajes.

“¿Llegás 1715? El quilombo es que dicen que hay que registrar a las personas que van arriba. Está un íntimo de confianza, pero ¿dejarán subir directo?”, le escribe el ex de Karina Rabolini, a lo que la joven le responde: “No sé, Dani, si me tengo que registrar. Y el problema es que vos no querés que me registren para una habitación... que está a nombre de?”.

Horas después de hacer pública la infidelidad del ex mandatario, Berger hizo su descargo en Nosotros a la mañana, con un audio de Whatsapp: “Daniel le escribe. Ella le contesta, lo nombra y queda todo completamente evidente. Vi todo. Mensajes, videos, fecha, dirección. Todo”, lanzó la joven y continuó diciendo: “Estamos distanciados. Es obviamente por una traición de Daniel. Nunca me lo esperaba”.

De esta forma, confirmó que abandonó la casa en Villa La Ñata, donde convivía junto a Scioli, y regresó a la vivienda que ocupaba antes de comenzar la relación.

La modelo y el político fueron vistos juntos por primera vez a finales de noviembre del 2016 y semanas después blanquearon su romance.

Segunda chance: La blonda aseguró que están distanciados, pero no descartó una reconciliación.

La reina de las separaciones

Sofía Clérici se hizo conocida cuando asistió al programa Animales sueltos de Alejandro Fantino y el conductor no dejó de elogiar su figura en todo momento. Miriam Lanzoni, en ese momento pareja del periodista, vio todo por televisión y estalló de furia, por lo que obligó a Fantino a dormir fuera de la casa que compartían. Desde ese momento, la morocha es una de las mujeres favoritas de la platea masculina, que quedó encantada con su figura.