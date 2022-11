Tras 12 horas de corte, fracasó la negociación con vecinos y Añelo sigue sitiada

En tanto, los vecinos aseguraron que hasta que no les brinden soluciones reales no van a retirarse del lugar ya que, según denuncian, hace más de cuatro días que no tienen agua y los camiones municipales no los abastecen. “Ni siquiera nos están abasteciendo para llenar los tanques como hacían hace un año atrás. En el barrio hay niños enfermos. Esto colmó la paciencia porque no hay solución pronta”, denunció una vecina.