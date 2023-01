Tras dejar "Los Nocheros", Kike Teruel fue tentado por un partido político

“Creo que cuando termine el último show me va a caer la ficha. Pero estoy convencido de lo que decidí, y que era mi momento. S oy muy de cerrar ciclos, y yo creo que el ciclo con Nocheros, para mí, ya se había cumplido” , agregó el cantante. Además, aseguró que todavía no sabe cómo seguirá su vida laboral: “No tengo nada para hacer. Si tienen trabajo, me avisan”.

En otro momento de la nota, Kike se refirió a la posibilidad de incursionar en el mundo de la política, rumor que trascendió ni bien se conoció su salida del grupo. “La política sí me han hablado y mucho, pero siempre dije que no. Yo tengo una fundación con mi señora con la que trabajamos a nivel nacional e internacional, y me estoy abocando a eso desde Salta, pero sólo desde ese lugar”, aclaró el intérprete. Por último, aclaró: “Yo siempre le digo al partido que me habló que prefiero trabajar desde afuera, al menos por ahora. Para estas elecciones no”.

Kike Teruel anunció su retiro de _Los Nocheros_ y habla en EPA.mp4

Shows cancelados durante enero

Los Nocheros tuvieron que cancelar sus shows previstos durante enero y así es que no estarán en el Festival de Cosquín. A través de un comunicado, la banda explicó los motivos de la repentina decisión.

“Queremos contarles, ya que son parte indiscutida de esta gran familia Nochera, que el pasado domingo 22 de enero de 2023, nuestra querida Moro (mamá de Álvaro y compañera de toda la vida de Mario) ha sufrido graves complicaciones de salud, debido a dos aneurismas cerebrales, por los cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente hoy a la madrugada, encontrándose bajo cuidados intensivos y en coma farmacológico, con pronóstico reservado”, aseguraron en la red social a sus miles de fanáticos.

“Ante esta delicada situación, hemos decidido acompañar a la familia y de común acuerdo con los Festivales, suspenderemos los shows previstos para el mes de enero. Les pedimos a todos que nos acompañen con su fuerza, buena energía y oraciones en este difícil momento, para que nuestra querida Moro se recupere de la mejor manera y que pronto podamos volver a reunirnos con ustedes para compartir nuestra música. Muchas gracias a @aquicosquinok @fiestanacionaldelyokavil @muni_vm y @tombolaelgauchito, por su comprensión en estas circunstancias”, cerraron los integrantes de la popular banda.