Tras el acuerdo, se viene el libro de la puntita

Embed SIEMPRE CREI Q LO BARATO SALE CARO...PERO ME EQUIVOQUE — Yanina Latorre (@yanilatorre) 14 de julio de 2017

Chats calientes

Luis Ventura el último viernes reveló que el periodista le mandaba unos picantes mensajes por Whatsapp a su empleada. La misma mujer le mostró los chats calientes al presidente de APTRA.

“Me comentaron que había una cuarta en discordia o el nombre que Natacha todavía no quiere dar. En determinado momento me llaman y no creía en la historia, pero cuando me mostró chats y audios, no me quedó ninguna duda”, contó Ventura.

El ex Intrusos destacó que Natacha conoce a esta mujer y sugirió que podría brindar más información sobre ella: “Natacha tiene reservado ese nombre para su libro. Y hasta podría incorporarse un CD con toda la información que tiene. Dentro del acuerdo que firmaron con los Latorre, ella se comprometió a no hablar más del tema. Hablar no va a hablar. Lo va a escribir”.

Áspera: “Sentime, rata corneta, pasa de uva, vos sí me vas a recordar puta, pero jamás por pelotuda”, fue el tuit de Jaitt.

Fuerte cruce

Yanina Latorre disparó ayer un tuit sugestivo y Natacha Jaitt se hizo cargo y le contestó con todo. La panelista, sin dejar claro el destinatario del mensaje, manifestó desde Twitter: “Siempre creí que lo barato sale caro... pero me equivoqué”.

No pega una. Yanina Latorre escribió ayer un llamativo tuit y Natacha la liquidó. No pega una. Yanina Latorre escribió ayer un llamativo tuit y Natacha la liquidó.

Jaitt no se quiso quedar atrás y contestó sin filtro: “Sentime, rata corneta, pasa de uva, vos sí me vas a recordar puta, pero jamás por pelotuda. ¡Y sobre todo... CARÍSIMA!”.