Tras el anuncio de Massa, ¿cuántos neuquinos dejarán de pagar Ganancias?

A partir de un anuncio del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, unos ocho mil trabajadores neuquinos recibirán un alivio fiscal, ya que no serán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Desde diferentes sectores se había solicitado un incremento del mínimo no imponible ya que las recomposiciones salariales que se otorgan por inflación acercaron los salarios al umbral alcanzado por este tributo.

El martes, Massa anunció una nueva actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a 330 mil pesos mensuales brutos, que comenzará a regir desde noviembre. En la provincia de Neuquén, el alivio fiscal alcanzará a más de 8 mil trabajadores, que dejarán de pagar el tributo gracias a esta decisión. “El objetivo es defender el ingreso”, sentenció Massa.

El Gobierno nacional anunció la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y señaló que el nuevo “piso” beneficiará a más de 380 mil contribuyentes en todo el país, de los cuales 8.048 son neuquinos. El beneficio comenzará a regir desde noviembre, para que los aumentos salariales no afecten el poder de compra de los trabajadores.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el objetivo de la actualización del tributo es “garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o por producto de la paritaria por el impuesto a las Ganancias”.

Los empleados públicos fueron los primeros en exigir un alivio fiscal a partir de la incidencia cada vez mayor del impuesto sobre los salarios que se actualizan en base a la inflación y que incluso tienen adicionales por la zona patagónica. Así, desde el gremio ATEN exigieron el tratamiento de un proyecto para excluir el adicional por zona del cálculo de este tributo.

Desde el gobierno también se propuso un proyecto en el mismo tono, que fue impulsado por el vicegobernador Marcos Koopmann y a partir del cual se estimaba que unos 16 mil trabajadores estatales se verían beneficiados. Sin embargo, se estima que este nuevo mínimo no imponible permitiría que algunos empleados públicos no tengan que tributar incluso a pesar del adicional por zona, ya que no alcanzan el nuevo "piso" establecido por Nación.

“Estamos evitando que casi 380 mil trabajadores argentinos, cuando hacen alguna hora extra o cobran un viático o trabajan un fin de semana no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo con el impuesto a las Ganancias. Nuestro objetivo es defender el ingreso”, insistió Massa.

“A fines de 2019 el total de retenidos en el impuesto a las ganancias era de 2,3 millones de personas y representaba el 25,6% del total de empleados en relación de dependencia En abril 2021 impulsamos y votamos una ley de alivio fiscal para los trabajadores y jubilados que permitió que 1,5 millones de contribuyentes dejen de pagar el Impuesto (lo que implicó que menos del 10% del total tribute)”, informaron desde el Palacio de Hacienda.