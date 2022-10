Tras el crimen de la mujer en Limay, Gaido insistió en un plan de seguridad

“Pedí una reunión urgente con el Jefe de la Policía (Julio Peralta) y también con el ministro Jefe de Gabinete (Sebastián González) donde se me comentó y se me explicó no solo las inversiones sino el programa de seguridad; porque tenemos una preocupación con este tema, lo planteé como intendente de la ciudad, se me comentó las acciones a seguir de la Policía de la Provincia y desde la Municipalidad vamos a colaborar”, indicó el jefe comunal.