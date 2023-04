Tras la propuesta del pasacalle en el Paseo de la Costa, el sueño se hizo realidad

Cinco años atrás un flechazo los unió en Irish, el pub que solía ser uno de los puntos de neurálgicos de la movida nocturna neuquina. “La vi bailando, me miró y hubo una conexión. Ahí empecé a creer en el amor a primera vista. Desde ese día hasta ahora no pasemos un día sin vernos", había dicho Santiago en diálogo con LMN, luego de sorprender a Maira con un pasacalle en el paseo costero para proponerle casamiento el Día de San Valentín.

santiago sabatini 9.jpg

"Ella siempre veía videos de famosos que le proponen matrimonio a sus parejas de formas que hoy ya no se ven y eso me dio el pie inicial”, agregó al explicar uno de los motivos que lo incentivó a hacer el despliegue a metros del Limay.

Pese al sí de Maira y al plan de pasar por el altar en el 2022, la pareja recién pudo concretar su sueño el pasado 18 de marzo en San Patricio del Chañar. "Vivimos en un país donde está todo complicado, eso demoró las cosas", señaló Santiago desde su luna de miel.

"Cuando él me propuso casamiento, todavía estaba el tema de las fiestas con cupos reducidos por la pandemia. Y yo me quería casar con una celebración numerosa en la que puedan estar todos mis hermanos, mis sobrinos y toda nuestra gente. Cada uno tenía unos 67 invitados como mínimo, la boda tuvo 140 invitados", agregó ella, del otro lado del teléfono en Punta del Este.

santiago sabatini 7.jfif

Aún con los ecos del festejo, Maira destacó las canciones que Santiago le tocó en la boda con su armónica, la misma que lo acompaña hace más de tres décadas en sus presentaciones de la conocida banda local Blues de Garage.

Por su parte, el músico mencionó como otros hits del evento la coreo que bailaron mientras sonaba el tema "Heaven" de Brian Adams y la propuesta de casamiento de Pipo a Jenny, dos de sus amigos. "Mai no tiró el ramo, sino que se lo dio a una de sus mejores amigas. Luego apareció la pareja de esta chica, se arrodilló y le propuso matrimonio con unos anillitos. Así que dentro del mismo casamiento se produjo otra manifestación de amor. La verdad es que estuvo muy bueno", relató con entusiasmado Santiago.

santiago sabatini 5.jfif

Con todo, los dos coincidieron en ubicar en el top de las emociones la imagen de la más pequeñas de sus hijas llevando los anillos de la boda, después de sus hermanitas abrieran el camino al altar con pétalos de rosas.

Indiana llegó hace dos años y medio a la vida de ambos y coronó la familia ensamblada que empezaron a construir a partir del día que se conocieron. El nacimiento los desafió con una cuota de dramatismo dado que el parto no solo se dio en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus, sino que además la niña tuvo que permanecer varias semanas en neonatología tras ser sometida a una cirugía de alto riesgo a tres horas de salir al mundo.

"En el Cemic nos atendieron de manera alucinante, estamos muy agradecidos, pero fue muy difícil lo que pasamos. Indiana nació prematura. Fue todo una locura, pero por suerte la obra social nos pagó un hotel para estar en Neuquén porque vivimos en Villa Manzano. Teníamos que entrar de a uno a ver a la bebé con todos los cuidados", relato Santiago. "Recién pudimos estar con ella sin barbijo, sin nada, a los 45 días", añadió Maira. "Hasta ese entonces no podía vernos bien nuestros rostros", sumó él.

santiago sabatini 4.jfif

"A mi me habían detectado el embarazo de alto riesgo y a la semana siguiente arrancó la pandemia, así que estuve aislada de todo el mundo", recordó Maira.

Contagiar el amor y la alegría

"Queremos dar el mensaje de que si las cosas las soñás y las hacés de corazón, las vas a poder alcanzar. No importa si pasa un poco más de tiempo del que uno planificó. Si le ponés corazón y pasión, todo se puede alcanzar", dijo Santiago al hablar de la formas que eligieron celebrar y demostrar su amor.

santiago sabatini 6.jpg

"El tema del pasacalle tiene que ver con la personalidad de la pareja y mi personalidad en particular. Yo soy un romántico. Entre nosotros tenemos gestos y nos tratamos de sorprender para mantener la llamita encendida, romper la rutina y enamorarnos todos los días. Cuando le hice la propuesta me prometí a mi mismo que eso no iba a quedar en eso. Quisimos tener una linda fiesta y no solo firmar un papel. Fue un esfuerzo y un sacrificio en todo sentido, pero logramos tener una fiesta soñada llena de momentos con nuestras familias y amigos. Esa noche no la vamos a olvidar nunca más", aseguró.

Contento con el camino que viene transitando con Maira, Santiago señaló: "Solo queremos seguir compartiendo nuestras vidas, que nuestras hijitas estén bien, que tengan la mejor educación para que al día de mañana tengan herramientas para poder desarrollarse. A corto plazo queremos seguir con el proyecto de tener nuestra casa, que lo pusimos en pausa para enfocarnos en la fiesta".

santiago sabatini 2.jfif

"Mi mensaje es que apuesten a sus sueños, a la familia, que sean generosos, sinceros. Si el amor no se alimenta todo se convierte en rutina y no está bueno", agregó, por último, Maira.