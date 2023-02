Tras la sentencia, hablaron los padres de Fernando: "Sentimos paz"

Graciela se ubicaba en el centro y a su derecha, Silvino, del lado izquierdo, los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. “La verdad es que después de tanta espera, tres años, escuchar el veredicto sonó fuerte cuando dijo perpetua y sentí una emoción al escuchar y me dio paz en el corazón . Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo”, dijo la madre al comienzo de la conferencia de prensa.

Y continuó: "A partir de ahora nace una historia muy importante en la justicia argentina al ser condenados estos asesinos que arrebataron a nuestro hijo de la manera más cruel. Ahora culmina una etapa que hace mucho esperábamos”.

“Empieza una nueva etapa en nuestra vida para que sea sentencia firme. Ahora realmente haremos nuestro duelo y a aprender a convivir con el dolor. Ahora puedo sonreír un poco y sigamos como podamos nuestra vida”, resaltó.

Cuando fue consultada por cuál fue el momento más difícil de atravesar en el juicio, Sosa expresó: “En realidad, todas fueron muy difíciles. No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo. No podía dormir de noche, siempre pensando en mi hijo levantando su mano implorando piedad, cosa que no ocurrió. En ningún momento vi una riña, solamente vi en el suelo tirado un chico mientras los otros le daban patadas”.

Sobre el momento en que Máximo Thomsen se desmayó durante la lectura del veredicto, Graciela remarcó: “Es muy difícil prestar atención. No me conmovió para nada, porque sabían lo que hacían: disfrutaron al matar a mi hijo al llamarlo negro de mierda, lo tengo muy grabado en mi corazón”.

Rugbiers veredicto caso Fernando Baéz Sosa

“Es muy difícil perdonarlos. Me arrebataron un hijo que solo quiso ir a divertirse y mi hijo regresó en un cajón cerrado del que nunca más va a salir. Su ausencia y nuestro dolor es perpetuo para siempre”, confesó.

Silvino, por su parte, evaluó el fallo de la Justicia y la reacción de los acusados al escuchar el veredicto. “Tenemos paz, mañana veremos cómo me levante de la cama. Hoy todavía no bajo de donde estoy, pero conseguimos algo grande, que es la perpetua para cinco y un poco de paz”, dijo el papa.

Báez agregó: “Creo que se acordaron tarde de arrepentirse; creo que son pibes que no sabían dónde estaban. Cuando escuchó la sentencia se nota que se descompensó. No es joda donde están; como padre solo puedo decir que esto debería ser visto antes de que pasara el asesinato de mi hijo”.

Habla la mamá de Fernando Báez después de la condena

Finalmente, el hombre concluyó: “Nosotros necesitamos un poco de paz, recuperar el ánimo porque lo que pasamos no se lo deseo a nadie; fue durísimo porque era el único que teníamos y verlo así en todos los videos es muy difícil”.

Los abogados que acompañaban a los padres se quebraron al escucharlos. “Lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros”, expresó el abogado defensor Fabián Améndola y aseguró que "el dolor de ellos también es nuestro".