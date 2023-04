Tras las elecciones, Rodríguez Larreta recibió a Leticia Esteves

El mandatario había felicitado a Figueroa y al equipo del PRO de Neuquén a través de sus redes sociales: “Felicitaciones por esta gran elección! Después de 60 años vamos a cambiar Neuquén con transformaciones necesarias.”

El jefe de gobierno de CABA agregó: “Celebro el cambio de rumbo que eligieron los neuquinos. No tengo dudas que es el camino a la transformación del país.” la respuesta de Esteves no se hizo esperar: “Gracias Horacio! Sin tu acompañamiento esto no hubiera sido posible” escribió la legisladora.

Twitter- Larreta.jpg @horaciorlarreta

Interna

Esteves había protagonizado un cruce con la referente del PRO y precandidata a presidenta Patricia Bullrich, horas después de que se revelen los resultados de las elecciones celebradas este domingo: "¡Felicitaciones al PRO de Neuquén por acompañar la lista de Rolando Figueroa, nuevo gobernador de la provincia, y a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido!", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Entonces la diputada provincial, que fue en una la lista del PRO que apoyó a Figueroa, le recordó por la misma vía. "Patricia, no apoyaste al PRO y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquén hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras", disparó la funcionaria.