Tras los abusos del docente de música, volvió la presencialidad al Jardín 31

Después de tres meses sin clases en el establecimiento, el Jardín 31 volvió a la presencialidad. Las actividades en el edificio habían quedado suspendidas luego de que saliera a la luz que un docente de música de la institución había abusado de al menos 16 niños de 4 y 5 años. Mientras avanzaban las investigaciones, se habían dispuestos actividades recreativas y de contención psicológica para las familias, pero los padres denunciaron que se sentían abandonados porque no se hacían reparaciones edilicias en el jardín y los alumnos recibían apenas una hora de juegos a la semana.

Según informó el gobierno, el Jardín 31 retomó hoy la presencialidad en su propio edificio tras la habilitación de los equipos de seguridad e higiene que la semana pasada certificaron sus óptimas condiciones edilicias a efectos de dar continuidad al ciclo lectivo. Los trabajos realizados contemplan una serie de refacciones que incluyó la demolición y readecuación del espacio que fuera denominado “caja negra”; el retiro de muebles embutidos y la consecuente reparación de las paredes. Asimismo, se colocaron nuevas aberturas que posibilitan una mayor visibilidad de las aulas, se construyó una pared en el nuevo ingreso al establecimiento por calle Huilén, y se realizó la división de las nuevas áreas de Dirección y Secretaría.

"En las últimas 2 semanas se realizaron 12 reuniones con familias de cada una de las salas en espacios cedidos por la Escuela Primaria Nº 196, donde se establecieron acuerdos y pautas institucionales", agregaron.

A partir de las denuncias, se conformó un equipo integrado por las supervisoras escolares de nivel inicial, educación física, música y educación especial articulado por Jefatura de Supervisión y Dirección de Nivel Inicial, que avanzó en la designación del nuevo equipo directivo y docente. Los cambios en la planta funcional de Jardín Nº 31 contemplaron el nombramiento de nuevo personal: equipo Supervisivo, Directora, Vicedirectora, Secretaria, 12 maestras de sala, 9 maestras preceptoras, 2 profesores de Educación Física, 2 de Música y 8 auxiliares de servicio.

"Se realizaron, además, acciones colaborativas conjuntas con otras instituciones educativas como el Centro Educativo Nayahue, el Jardín de Infantes N°60, Jardín de Infantes N° 25 la Escuela Primaria Nº 196, la Comisión Vecinal del Barrio Unión de Mayo, y la cancha de fútbol de césped sintético del Barrio Melipal", explicaron desde el Ministerio.

También respondieron los reclamos de los padres, y agregaron que "permanentemente, hubo un equipo designado para acompañar a las familias, con escucha y diálogo, estableciendo comunicación con los padres referentes del Jardín, para brindarles información y recepcionar las demandas". "Por otro lado, se estableció un equipo de la dirección provincial de Educación Inicial y Supervisión, para gestionar pases a las familias que lo demandaron, realizando las gestiones correspondientes", señalaron.

refaccion jardin 31 barrio melipal

"Por último, la semana pasada, se realizaron entrevistas individuales a familias que lo requirieron con el nuevo personal Docente y Equipo Directivo. La nueva dirección escolar y su equipo, trabajaron en el acto de bienvenida en el marco de una propuesta pedagógica situada, a efectos de viabilizar experiencias educativas significativas para las niñas y los niños del Jardín", informaron.

Los casos de abuso causaron un grave malestar en la comunidad educativa del Jardín 31. "A mi hija todas las noches le agarran unos ataques que quiere romper todo, porque está exteriorizando lo que pasó, y lo mismo sufren otros niños", explicó Federico, uno de los padres de la institución.

"Todo lo que estamos viviendo es un horror, las cosas que les hacía este hombre no tienen perdón, y yo antes de que saliera todo a la luz ya había notado comportamientos raros, retrocesos con los pañales, por ejemplo, y lo había planteado con la directora quien apañó al delincuente este diciendo que tenía muchas herramientas pedagógicas", detalló a LMNeuquén.

Los estudiantes del Jardín 31 no van a clases desde el 1 de julio, cuando una de las mamás fue la primera que denunció al docente de música por haber abusado sexualmente de su pequeña. Luego las denuncias se multiplicaron, y todas las familias quedaron inmersas en una oscuridad y dudas de no saber si sus hijos habían sido víctimas o no de este profesor.