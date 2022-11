Tras salir de Gran Hermano, Juan confesó qué fue lo peor que le pasó

El personaje de este domingo se presentó en el debate con Santiago Del Moro, donde mostró una faceta íntima de su personalidad y hasta rompió en llanto. Al inicio reflexionó: “Jugué mal evidentemente. Pero feliz, estoy contento, haber estado dentro de la casa fue una locura, es una emoción terrible”.

NJZRZ9AI-34105381.mp4 Juan quebró en el Debate de Gran Hermano

Reconoció uno de sus errores por el cual no generó empatía con el público y dijo: “Fui muy derecho al choque. Creo que me equivoqué. Estoy arrepentido”.

También recordó un duro momento que le trajo recuerdos negativos: “Cuando estuve mal dos días, me bloqueé con un pasado mío que me sentí solo. Una situación parecida en la que me encontré solo y me bloqueé. No era yo”.

Pero lo que más lo emocionó fue cuando le mostraron un mensaje de su hijo que vive en España, donde no aguantó y soltó lágrimas: “Jugué mal, está muy claro. Pero estoy tranquilo que mi hijo, mis nietos, mis amigos, saben quién soy”.

“No encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida y listo. Yo lo tomo como un juego. Fue un juego que me salió horriblemente mal”, expresó decepcionado tras su eliminación.

Además, continuó:“Me siento mal porque no fui lo que soy. Fui por el camino del choque y fue lo peor que pude haber hecho. Cuando vas al choque y caes mal, es complicado dar vuelta”.