Según publicó el portal Infobae, la discusión se habría desatado al no permitir que el alumno pueda dar un parcial sin haber entregado los trabajos prácticos. Aunque aún no hay una explicación oficial de los hechos pero trascendió que sería arquitecto graduado con honores en la UBA. Loúnico que confirmaron es la suspensión del catedrático.

"Hijo de remil p...., me estás faltando el respeto hace cinco clases", se escucha que le dice al alumno.

En un momento le recrimina al joven las reiteradas faltas de respeto. "¿Quién carajo te pensás que sos? Yo voy a ir hasta las últimas, no voy a permitir que un pendejo como vos me venga a faltar el respeto como me faltás vos", le grita ofuscado.

Ante la mirada de la cursada agrega: "Me venís a cuestionar todas las clases y no te pego porque estamos acá adentro. Pelotudo de mierda".