Tras una manifestación, recibieron a los desocupados en Desarrollo Social

"La reunión realizada este lunes resultó en un total fracaso por responsabilidad del gobierno. Sucede que no está el pago de los programas sociales que esperan miles de familias, no hay novedades sobre los ingresos a los puestos de trabajo pactados para septiembre y no hay fecha del refuerzo para comedores y merenderos", afirmaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y comenzaron una permanencia frente al Ministerio de Desarrollo Social.