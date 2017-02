Trastorno Michael Jackson

Pettinato aclaró que su hijo no tiene problemas con drogas, pero que por imitar al Rey del Pop no come y lo tuvieron que internar.

Los rumores sobre una presunta internación de Felipe Pettinato por adicciones obligaron a su padre, Roberto Pettinato, a salir a los medios para aclarar la situación. En diálogo con la revista Paparazzi, el conductor de La hormiga imperial remarcó que su hijo no tiene un problema con las drogas, aunque reconoció que está preocupado por su salud.

“Esa información es vieja. Lo internamos a fines de noviembre. Y no, no fue por drogas. ¡Ojalá fuera por eso! Si te drogás, quedás bien en la sociedad, sos Keith Richards. Como contó Celeste Cid, que desde que salió de la clínica la llamaron el triple para laburar. Tiene onda. Lo que no tiene onda es ser un pelotudo que deja de comer y anda tomando batidos. Eso es ser un boludo… Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come”, explicó el ex Sumo, poniendo sobre la mesa el trastorno alimenticio que sufrió su hijo y por el que tuvo que ser internado en la clínica Cormillot, en Núñez.

Dejate de joder: “Entiendo que para ser Jackson tengas que ser delgado, pero me chupa un huevo”, dijo Roberto.

Más que un ídolo, un padre

Preocupado por la salud de su hijo, Pettinato agregó: “Estuvo una semana internado y ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más… Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder! Me dice que pesa y mide lo mismo que Michael. ¡A mí me chupa un huevo!”.

La mimetizacón con el Rey del Pop arrancó a los 15 años, cuando el joven se oscureció el pelo y se afinó las cejas. A los 19 fue más allá con una cirugía en la nariz, y no paró. “Amo a Michael y me operé para ser igual a él. Primero fue un cambio estético, luego aprendí a cantar y a bailar como él”, le dijo Felipe a la revista Caras hace un tiempo. “Mi viejo estaba como loco. Me decía que si no me operaba me regalaba un departamento, un auto, lo que quisiera. Pero yo me mantuve firme y decidí hacerme la operación”, contó, y añadió: “Amo a Michael, ha sido como un padre para mí”.