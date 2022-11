Tratan el presupuesto 2023 con la baja para Ganancias

La comisión de Hacienda y Presupuesto , Cuentas y Obras Públicas de la Legislatura de Neuquén emitió este martes despacho del proyecto de ley del presupuesto del Poder Ejecutivo para el 2023, con la modificación del articulado que disminuye el impacto del Impuesto a las Ganancias en el sueldo de los trabajadores estatales. La norma será debatida en general en la sesión de mañana y, de aprobarse, el jueves se le dará tratamiento en particular.

Con relación a la modificación que impactará sobre el Impuesto a las Ganancias, se incluirá un articulado en el presupuesto del Poder Ejecutivo donde se dispondrá la no aplicación sobre un importe equivalente a lo que perciben los empleados públicos en concepto de zona desfavorable ya que no se puede eximir este ítem del impuesto. La presidenta de la comisión, Liliana Murisi (MPN), explicó que ya se ha hecho algo similar en otras provincias.

En el debate, el diputado Darío Peralta (FdT) y la diputada Leticia Esteves (JC) expresaron sus dudas acerca de la incompatibilidad con la ley nacional. El primero solicitó hacer una consulta ante la AFIP mientras que la legisladora dijo que “estamos de acuerdo con que haya más plata en el bolsillo de la gente pero queremos hacerlo bien y no que después se genere un litigio con Nación”. Murisi aclaró que “de ninguna manera este proyecto se aparta de la ley, toda la normativa se ajusta a lo que permite la legislación nacional”.

Por su parte, el diputado Lucas Castelli (Avanzar) dijo tener “diferencias en cómo administrar los recursos del Estado, tengo otra receta. Pero creo que, con respecto a Ganancias, como diputados tenemos que estar muy contentos de garantizarle un mango más a los trabajadores”.

comision presupuesto legislatura neuquen

Si bien no es un miembro de la comisión, Andrés Blanco (PTS-FIT) se hizo presente por zoom para aclarar que “aunque no vamos a acompañar el proyecto del presupuesto, sí lo haremos en particular con los artículos sobre Ganancias”.

El proyecto obtuvo despacho por mayoría con los votos de Murisi, Sanchez, Abdala, Caparroz, Castelli, Mansilla, Muñoz, Fernández Novoa (en reemplazo de Lorena Parrilli), Peralta, Peressini, Riccomini y Rols. Por la negativa se inclinó López.

La misma votación obtuvo el proyecto del presupuesto para el Poder Legislativo al que se sumó el voto afirmativo de la diputada Esteves.