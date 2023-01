Travesía de amor y fe: a caballo desde Neuquén a Las Ovejas por una promesa

Neuquén y su sueño de ser abogado

A punto de iniciar su travesía de amor y fe con destino a Las Ovejas, Jesús recordó su llegada a esta ciudad. “Cuando me vine a los 19 años y emprendí este viaje a Neuquén, me dije yo sé que es difícil, sé que para los del norte que venimos de una educación agropecuaria no es fácil venir a estudiar una carrera como abogacía y ahí tomé la decisión de encomendarme al santo, apoyarme enteramente en mi fe y venir a buscar ese título a la ciudad. Así ha sido y así fue durante toda la carrera”, contó.

Gauchos a caballo hasta Las Ovejas (5).jpg Claudio Espinoza

Agregó que “cuando me vine empecé a trabajar para costear parte de mis estudios. Trabajé en la legislatura como secretario del diputado Daniel Muñoz. Trabajé en la defensoría del pueblo 8 años y en ese intermedio fui secretario de gobierno en el municipio de Las Ovejas. Todo eso me fue llevando a que la carrera se retrasara porque me gustaban esos trabajos al estar relacionados con la abogacía. Entonces se retrasó bastante pero nunca perdí la fe y la esperanza de obtener el título de abogado”.

Al respecto y tras conseguir el objetivo, señaló que: “En mi familia, de parte de madre y de parte de padre, es el primer título universitario de una carrera de grado y si le sumamos a eso que ya tengo 5 posgrados. Tengo especialización en derecho constitucional, soy especialista en derecho municipal, estoy terminando mi especialización en derecho administrativo en la UNCo y soy mediador también”.

Jesús en todo momento se encargó de dejar en claro que la fe siempre fue su motor principal: “la fe es lo que me trajo, muchas veces estuve mal, muchas veces no encontraba la salida y me apoyaba en la fe, y en la promesa grande que había hecho y eso fue lo que me fue sacando adelante”.

Gauchos a caballo hasta Las Ovejas (2).jpg Claudio Espinoza

Una cabalgata sin precedentes

La travesía de Jesús y su hijo Benjamín es un hecho sin precedentes y todo está marcado por la fe. “Es realmente emocionante poder hacerla con mi hijo Benjamín (de 13 años) que me va a acompañar. Estas pruebas de fe son muy importantes en los días actuales. Muchas veces la desesperanza, la angustia nos agobia y la fe es lo que nos levanta. Venimos de una pandemia, de haber perdido seres queridos. Es una mezcla de un poco de todo lo que envuelve esta cabalgata y tiene como esa mística para nosotros, porque es volver al pueblo, volver a las raíces, retomar nuestras raíces, venimos de familias de crianceros, de familias de trashumantes por lo tanto el caballo es importante en nuestras vidas”, expresó. Además, comentó que “volver a nuestra cultura y volver a nuestras raíces es primordial siempre. También después de recibirme de abogado es muy importante para mí volver con mi gente y volver a mi tierra, volver así, volver a caballo tiene un valor agregado impagable”.

Jesús y Benjamín emprendieron el sábado por la noche la travesía a San Sebastián en Las Ovejas. En principio son ellos dos, pero aguardan la esperanza en que en estos 500 km de recorrido se vayan sumando más fieles con el mismo espíritu de llegar a caballo al santuario. “Los recibiremos con los brazos abiertos a todos aquellos que se quieran sumar a esta cruzada de fe. En todo el trayecto nos acompañará un vehículo haciendo el apoyo logístico para cuidar y preservar el bienestar de los jinetes y de los caballos que participan de la travesía”, señaló.

En su día 1 arribaron este domingo a las 9 de la mañana a su primer descanso en cercanías de Arroyito. A la noche partían nuevamente y esperan arribar este lunes a su segundo descanso a la altura del Parador Ceferino sobre la ruta 22. Planifican recorrer al menos 50 km por jornada y gran parte de ellos en horas nocturnas. Llevan dos caballos para el recambio.

Gauchos a caballo hasta Las Ovejas (10).jpg Claudio Espinoza

Su relación con San Sebastián

Jesús refirió también que tiene una cercanía manifiesta con la cabalgata a San Sebastián ya que estuvo a cargo de su coordinación por una buena cantidad de años. “Me acuerdo de que cuando empecé a coordinar íbamos entre 20 y 30 personas. Era algo muy chiquito y se me dio por empezar a organizarla porque la primera vez que fui a Andacollo no tuvimos donde quedarnos y tuvimos que dormir a la intemperie, nadie nos estaba esperando. Entonces tomé la decisión de decir que el próximo año iba a ser diferente y empezamos a trabajar con la capilla de Bella Vista y de Andacollo, empezamos a hacerla un poco más institucional y a partir de esos momentos empezó a crecer notablemente”, expresó Jesús.

En este sentido comentó que desde hace años ya venía trabajando en el mismo tema Daniel Muñoz en forma conjunta con una agrupación gaucha. “La idea fue empezar a coordinar desde Las Ovejas porque antes sólo venían de Andacollo, después íbamos nosotros y nos sumábamos con ellos, así es como surge la cabalgata haciéndose grande al punto de que en los últimos años llegan entre 200 y 250 fieles montados. Cada año hay más participación”.

Esta organización y coordinación jugó a favor de la festividad religiosa “Al estar más organizados se generó que participe más la familia, había almuerzos coordinados, había descansos más largos y era lo que se buscaba, que sea una cabalgata familiar. De todas maneras, es algo cultural que se ha hecho a lo largo de los años, que lo hacían los trashumantes y crianceros. El santo que está en Las Ovejas viene de Chile, se trajo a lomo de burro y todas esas creencias fueron parte de mi crianza, de mi adolescencia y hoy es un placer seguir honrando esas costumbres de mi tierra”, precisó.

Gauchos a caballo hasta Las Ovejas (12).jpg Claudio Espinoza

Un mensaje esperanzador

Jesús Muñoz es padre de dos adolescentes: Micaela Ailen Muñoz de 16 y Benjamín Héctor Elías Muñoz de 13 años y actualmente está en pareja con Patricia Eugenia Lawrynowicz. A partir de su experiencia y con mucha humildad dejó un mensaje para los jóvenes.

“A veces cuesta, a veces es difícil, a veces el tiempo no es el que queremos o el que nos gustaría, pero no hay que bajar los brazos, hay que tener fe, que cuando uno tiene un objetivo y se aferra a la fe es lo que lleva a obtener logros grandes”.

Por último y en referencia a la cabalgata expresó: “estoy muy contento de volver a mi pueblo, poder volver a caballo porque es parte de mi idiosincrasia y tiene el doble de valor el volver con mi hijo, porque él prácticamente desde que nació sabe de esta cabalgata y hoy estamos concretando el anhelo que teníamos y de lo que tanto hemos hablado durante tantos años”.

Gauchos a caballo hasta Las Ovejas (11).jpg Claudio Espinoza

Agregó “para nosotros es un sueño cumplido haber emprendido esta cabalgata, que no es fácil coordinar, no es fácil la logística, que, si no estuviera la familia, los amigos que nos acompañan, no sería fácil”.

Para cerrar sostuvo que “es un camino muy duro y sabemos que no va a ser sencillo, pero estamos llenos de fe y con la gracia de San Sebastián y con la ayuda de Dios vamos a llegar a destino y justo a tiempo”. A punto de salir de la Catedral neuquina recibieron la bendición del Obispo Monseñor Fernando Martín Croxatto.