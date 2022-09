Treinta y seis mil clientes de CALF se quedarán sin subsidio

Darío Lucca, recién reelecto al frente del Consejo de Administración de la distribuidora capitalina, dijo que los listados de la segmentación son manejados por el gobierno nacional sin injerencia de las distribuidoras, a las que les llega la información procesada para aplicarla a la facturación de los consumos de cada usuario. Advirtió que el porcentaje de excluidos por la Secretaría de Energía fue motivo de diversas conversaciones entre las partes en las últimas dos semanas.

En declaraciones radiales, el presidente de CALF explicó que entre el cuarenta por ciento que no aparece en los listados de los usuarios que mantendrán algún nivel de subsidio hay clientes que no calificaron dentro de las condiciones exigidas para mantener el aporte estatal y otros que directamente no hicieron el trámite. Recordó que para estos últimos sigue abierto el registro en la página web habilitada por la Secretaría de Energía de la Nación.

SFP Dario Lucca Calf (11).JPG Sebastian Fariña Petersen

Lucca sostuvo que el incremento para cada usuarios dependerá del consumo que realice. Está previsto que el incremento tarifaria se ejecute de forma progresiva hasta comienzos del año que viene, cuando los usuarios que pierdan todo el subsidio comenzarán a pagar la tarifa completa.

El plan de segmentación tendiente a la reducción del aporte estatal para los consumos eléctricos formó parte del recorte ideado por el ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que fue ratificado y ampliado por Sergio Massa al desembarcar en la cartera.

Contempla la segmentación de los usuarios en tres, según el nivel de ingresos. Se definió que el grupo más acomodado pagará tarifa plana, el grupo de ingresos medios mantendrá una parte de la boleta subsidiada, pero afrontará costos más altos, y el grupo de menores ingresos seguirá pagando sin aumentos. Además, Massa impuso un tope mensual de consumo de 400 kilovatios por usuarios para subsidiar, por encima de esa marca se pagará tarifa plana.