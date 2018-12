Confuso

“Le pregunté: ‘Boludo, ¿realmente por qué no te giraste?’. Y él me dijo: ‘¿Querés que te diga la verdad? Me pidieron desde la producción que no lo hiciera’. Ah, mirá vos… Porque antes a mí me habían preguntado, en el que caso de que todos se voltearan, con quién me iría. Y yo había dicho que con Maluma, por su carrera. Es curioso porque cuando yo audiciono él hace un gesto como que le había llegado mi voz, y por eso me quedó la espina. Sabía que algo había pasado, y bueno, ahí empezó el juego del reality, quizá para ponerme a prueba y ver cómo yo reaccionaba”, reveló Cindy a Clarín.

Finalmente, hizo su balance de la participación: “Me han puesto canciones complicadas. Me pusieron a prueba varias veces. Y estoy bastante contenta por cómo las saqué adelante. Es televisión… Para mí es un paso. No es el pico de mi carrera un concurso de canto. Fue mi manera de darme a conocer un poquito más y se me están abriendo puertas muy interesantes”, se entusiasmó.

Coleoni vive en ciudad Bacalar desde 2015 y participó en un concepto musical en Ciudad de México llamado Catarsis, donde cantaba rock. Es hija de Sergio Coleoni, quien fuera director técnico de Talleres de Córdoba. Su abuelo, Hugo Ferrari, era un destacado violinista y pianista, por lo que la música ya la traía en las venas.

Cindy tiene un blog en donde suele compartir pensamientos y poemas, o lo que parecería ser letras de canciones.

En un post de noviembre de 2017, fechado en Ciudad de México, dejó muy claro que quería seguir avanzando.