Tres detenidos tras vaciar una obra en construcción

Minutos después llegó al lugar un móvil policial y se encontró con la pick up todavía allí. Los ladrones no habían terminado de cargar los materiales que pretendían llevarse de allí. No tuvieron ninguna posibilidad de fuga. Los identificaron a los tres. Tienen 24, 27 y 30 años.

Obviamente, no tuvieron forma de acreditar la propiedad de los elementos que habían cargado ya en la camioneta. Mientras se encontraban todavía allí, solicitando datos de los demorados a la Central, llegó la dueña del terreno y de la incipiente obra. Reconoció los elementos como propios, asegurando que los había adquirido recientemente.

Los tres delincuentes fueron demorados inmediatamente y trasladados a la Comisaría 20, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Se dispuso que se devolvieran los materiales a su legítima propietaria, mientras que la camioneta fue secuestrada. Respecto a los demorados, se espera que se resolviera la situación de cada uno de ellos en el transcurso de este martes.

Los materiales de construcción están muy caros y ya sea para utilizar en otras obras o para revenderlos, este tipo de robo es una constante. En este caso, los delincuentes apuntaron primero a una importante cantidad de mallas simas que habían llegado poco antes a la obra.