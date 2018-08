Tres editoriales se pelean por Ventura

Si bien en un primer momento se hizo público que el periodista había firmado contrato con la editorial Sudamericana, el pasado martes, la gente de Planeta puso el grito en el cielo dado que, por el momento, ellos tienen contrato con Ventura. De esta forma, la empresa presentó una objeción obligando al chimentero a darle prioridad a esa editorial sobre cualquier trabajo bibliográfico que él intente sacar. Como si fuera poco, en las últimas horas circuló en las redes sociales una postal de Ventura firmando un contrato con Penguin Random House, compañía radicada en Nueva York.

Según la información publicada por Telebajocero, por el momento no se conoce con exactitud la editorial con la que Luis Ventura publicará su libro, pero allegados a él aseguraron que, en caso de no llegar a un acuerdo, deberá desistir de ese escrito.

Investigaciones

Teniendo en cuenta el gran misterio que rodea la desaparición de la madre del Rey Sol, Marcela Basteri, el periodista entrevistó a una mendiga que apareció sorpresivamente en una esquina de Buenos Aires y que tenía un gran parecido con la mamá del cantante. Luego, habló con dos supuestas primas de Basteri, Ada Molina Basteri y Flavia Basteri, quienes relataron que vieron a la misma mujer en el hospital y le encontraron un gran parecido con sus familiares.

Luego, a raíz del rumor de que Luis Miguel no es hijo de Luisito Rey, Ventura habló con un ex novio argentino de Marcela, quien hasta el momento tiene dudas de si el cantante es o no su primogénito. Se trata de Rubén Gargiulo, quien tuvo una relación con Marcela antes de que ella huyera con el español.

Luismi volvió a ser sinónimo de éxito

La ficción protagonizada por Diego Boneta revivió la carrera de Luis Miguel. Es que sus discos se convirtieron en tendencia en las plataformas digitales e inclusos sus placas físicas volvieron a venderse como pan caliente. Como si fuera poco, las entradas a sus conciertos se agotan rápidamente. No cabe duda de que, en caso de que salga, la biografía que está escribiendo Luis Ventura rápidamente se convertirá en un récord de ventas en toda Latinoamérica.