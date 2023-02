Tres hospitales con medidas por reclamos de personal tercerizado

Hernández indicó que la cocina no está funcionando adentro del hospital Bouquet Roldán desde hace aproximadamente un año porque todavía está en refacciones, con una demora de finalización de unos tres meses.

“La comida de los pacientes ha salido normalmente en todos los hospitales. Hay tres hospitales que estamos con medidas de fuerza que tienen cocinas tercerizadas: Heller, Centenario (Natalio Burd) y Bouquet Roldán. Se está atendiendo normalmente desde los trabajadores, ya lo que corresponde a la empresa o al hospital mismo, desconozco”, dijo el dirigente en declaraciones a LU5.

Recordó que hace un año la empresa tercerizada se fue y dejó al personal sin cobrar las indemnizaciones. Además, a partir de ese momento el servicio se empezó a hacer fuera del hospital que está bajo la concesión de otra firma.

En el ámbito de la Subsecretaria de Trabajo plantearán “el urgente llamado a licitación; el pago del Estado a las empresas, actualmente los trabajadores cobran un plus del 30% de su salario que no lo han percibido porque las empresas manifiestan que no han cobrado de salud”.

Hernández dijo que para regularizar esta situación y evitar tener empresas que no puedan cumplir con sus obligaciones patronales se deben retomar las licitaciones públicas. Licitaciones abiertas “para que se presenten oferentes que puedan tener respaldo para poder afrontar estas consecuencias porque después, cuando tenemos una medida de fuerza, Salud o la directora del hospital Bouquet Roldán, Fabiola Rodríguez, lo primero que hace es denunciar que quedan pacientes o personal sin comer, pero no tiene en cuenta la situación del personal tercerizado, que también somos del sistema de salud pero no tenemos las mismas condiciones de los trabajadores del Estado”.

Aseguró que son más de 1.700 trabajadores en relación de dependencia con empresas tercerizadas los afectados por esta situación y que la solución depende de las máximas autoridades de Salud de la Provincia.

“También son responsables del conflicto que hoy tenemos en los tres hospitales de Neuquén, de Centenario, Plottier, Cutral Co, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Hay más de 1.700 trabajadores tercerizados que el 31 de marzo se les terminan los contratos a todas las empresas”, dijo el gremialista y agregó que “desde la pandemia para acá nunca se normalizaron los llamados a licitación pública, se hacen asignaciones directas, se asignan prácticamente las empresas. Lo que estamos pidiendo que llamen a licitaciones y que sean públicas”.