Tres miniseries de Netflix sobre asesinos seriales que tenés que ver si te gustó "Dahmer"

Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la serie que cuenta la historia del "Carnicero de Milwaukee" es furor en Netflix , son 10 capítulos donde se relata los hechos ocurridos por entre 1978 y 1991 en las que este asesino mató a 17 personas entre niños y adultos, algunas de ellas las desmembraba y se comía los cadáveres.

Las Cintas de John Wayne Gacy (Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes, 2022)

Esta miniserie documental de tres episodios narra la vida y crímenes de uno de los más icónicos asesinos en serie de la historia Estados Unidos (y, por ende, del mundo entero): John Wayne Gacy, también conocido como el “Payaso Asesino” o el “Payaso Pogo”, porque entre sus tantas actividades solía disfrazarse como tal.

Oriundo de Chicago, Illinois, a lo largo de su vida Gacy violó y asesinó a, por lo menos, 33 varones jóvenes, en su mayoría menores de edad. Pedófilo y sádico, este asesino abusaba sexualmente de sus víctimas, para luego torturarlas y matarlas, en general, mediante estrangulación. A 26 de ellas, incluso, las enterró en el sótano de su propia casa.

Fue justamente el olor a podrido que llegó a sentirse en su hogar el que lo llevó a ser descubierto y encarcelado, para luego ser procesado y condenado a la silla eléctrica donde, años más tarde, sería ejecutado.

Sin embargo, durante sus muchos años de encierro y antes de que llegara la hora de su muerte, Gacy brindó una serie de entrevistas en las cuales dio a conocer su oscura y perturbadora historia. Esos testimonios fueron grabados pero no se dieron a conocer durante mucho tiempo, hasta que Joe Berlinger, uno de los documentalistas especializados en crimen más destacados del mundo, los recuperó para esta producción.

A través de la propia voz en off de Gacy (fallecido hace 28 años), más reportajes a muchas personas que lo conocieron o estuvieron vinculadas a su investigación filmados para la ocasión -además de una impresionante cantidad de valioso material de archivo-, Berlinger consigue que nos adentremos en la perversa mente de John Wayne, aquel chico reprimido y maltratado por su padre que terminaría siendo un carismático y manipulador psicópata.

Embed

Acosador Nocturno: A la Caza de un Asesino en Serie (Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, 2021)

En cuatro episodios de casi 50 minutos de duración, “Acosador Nocturno: A la Caza de un Asesino en Serie” cuenta la historia de Richard Ramírez, uno de los asesinos seriales que más interés desperataron en la prensa. Y lo hace con una estética cinematográfica tan “cool” que, sumada a las decenas de entrevistas y a la gran cantidad de material de archivo con las que cuenta, vuelve a la miniserie todavía más atractiva.

Famoso por su interés en el ocultimo y fiel exponente del llamado “Pánico Satánico” que se extendió por Estados Unidos y otros países durante la década de los ochenta (NdR: histeria colectiva en la cual miles de personas creían que el satanismo o lo diabólico estaba detrás de muchos de los crímenes y atrocidades que ocurrieron a lo largo de esos años), Ramírez mató al menos a trece personas entre 1984 y 1985. También violó a, por lo menos, once mujeres, y robó distintas pertenencias de la casas donde irrumpía y cometía sus crímenes. Sin embargo, fueron algunas de las marcas que dejó tras sus matanzas las que lo volvieron tristemente célebre: una gorra de la banda australiana de rock pesado AC/DC (que le provocó varios dolores de cabeza al grupo liderado por Angus Young, no solo en aquella época sino también a lo largo de su trayectoria) y un pentagrama, símbolo satánico por excelencia, dibujado en una pared con la sangre de una de sus víctimas fatales. Esa asociación con lo maligno captó la atención y el morbo del público, al mismo tiempo que fue totalmente exacerbada durante el juicio en el cual se lo terminó sentenciando a muerte. Claro que los “cuernitos” que solía hacer Ramírez frente a las cámaras, o el pentagrama que se pintó en la palma de una mano, o los “salve Satán” que dijo ante los periodistas a lo largo de todo su proceso no ayudaron mucho a poner paños fríos.

Por todos estos condimentos, y muchos más que no desarrollaremos para evitar los spoilers, “Acosador Nocturno: A la Caza de un Asesino en Serie” mantiene enganchado al espectador de principio a fin. Quizás, como única crítica, podemos reprocharle algunos que otros minutos demás dedicados a las no muy interesantes historias personales de los policías que trabajaron en el caso. Pero, fuera de este detalle, la miniserie comandada por el documentalista y director Tiller Russell cumple con creces.

Embed

Las Cintas de Ted Bundy (Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, 2019)

Y dejamos para el final a la mejor de todas. Y no porque el producto en sí sea superior a los anteriores recomendados en cuanto a cuestiones técnicas, cinematográficas, periodísticas o, incluso, narrativas (aunque, por supuesto, cada uno de esos puntos son destacables en esta miniserie). Simplemente, porque la historia de Ted Bundy no se puede creer de lo impresionante que es.

Para no spoilear nada y que se sorprendan con cada momento de su biografía y atroz serie de crímenes, solo vamos a decir que por algo tantos son los que piensan que Bundy (cuyos crímenes confirmados ascienden a 20, aunque se sospecha que mató, al menos, a 36 mujeres) es el serial killer más icónico de la historia.

TED BUNDY 2 (1).jpg

Producida y dirigida de manera magistral por el ya mencionado Joe Berlinger (quien, luego de esta miniserie, adaptó la historia de Bundy a la pantalla grande, con Zac Efron como protagonista), “Las Cintas de Ted Bundy”, al igual que la miniserie de John Wayne Gacy que desarrollaría tres años después, pone en primer plano al asesino a través de su propia voz, registrada en distintas grabaciones rescatadas para la ocasión. Además, cuenta con el testimonio de decenas de ivolucrados en el caso, ya sea víctimas o investigadores, y tonealadas de increíble material de archivo.

Sin duda alguna, de lo mejor que existe a nivel audiovisual en materia de asesinos seriales y true crime en general.