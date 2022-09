Triunfazo de Cipolletti para alejar los fantasmas y no perder la ilusión

Una bocanada de aire fresco tomó Cipolletti con su victoria sobre Argentino de Monte Maíz por 1 a 0 en otra solitaria mañana en La Visera que todavía no despide al invierno patagónico y ya cumplió el 30° capítulo de la zona Sur en la presente temporada del Federal A.

Pese a todo, el comienzo de Cipo fue auspicioso. La profundidad de Fernando Pettineroli por la derecha era productiva y un buen remate de Maxi Amarfil a los 4 desde afuera del área los despertó a todos. Un minuto después, Pettineroli pisó el área, fue tomado de la camiseta en el desborde, pero el árbitro Marcelo Sanz obvió la acción, provocó la protesta de Medero en el banco y su temprana expulsión.

Cristian Taborda tuvo su ocasión a los 8, tras otro buen centro desde la derecha, pero la definición del 9 no fue buena y le hizo sencilla la tarea al arquero Alejandro Dianda. Fue la última de real peligro en la primera parte, porque luego de eso, comenzaron las imprecisiones, las dudas y a cinco del descanso se lesionó el Mono Taborda en el tobillo de la pierna derecha.

El momento de confusión casi lo paga muy caro el dueño de casa a los 43, cuando Fernando Núñez aceleró en ataque para Argentino y sacó un centro que por poco no llegó a hacer conexión con Facundo Monín.

Mas abierto

La segunda parte fue decididamente más dinámica, pero sin llegadas tan claras como las del primer tiempo. En el ida y vuelta, el desgaste físico los fue dejando mejor parados a los locales que pese al punto, no resignaron la búsqueda de la victoria.

Amarfil y Pettineroli fueron los mejor del equipo partiendo desde la mitad de la cancha, pero el gol cayó en un centro largo de Vilar que no llegó a ser despejado por los defensores de Argentino. La pelota cayó en los pies de Ávila sobre el vértice del área grande y con tiempo para pensar, el ayer lateral izquierdo se acomodó y sacó el remate cruzado, rasante, que sacudió la red del arco que da a espaldas a la calle O’ Higgins cuando el rival ya jugaba con 10 por la expulsión de Maxi Gutiérrez.

El grito de gol y el festejo abrazado a un alcanza pelotas que cortaba el vacío de la popular con una pechera roja fue el reflejo de un desahogo con olor a permanencia definitiva en la categoría, aunque todavía quedan 4 exámenes y los minutos restantes ante Independiente de Chivilcoy por rendir.

Síntesis

Cipolletti 1

Luciano Molini

Ezequiel Vilar

Elvis Hernández

Brian Berlo

Ezequiel Ávila

Brian Meza

Maxi Amarfil

Fernando Pettineroli

Matías Sosa

Joaquín Rikemberg

Cristian Taborda

DT: Luis Medero

Argentino MM 0

Alejandro Dianda

Lautaro Coronas

Juan Pablo Vivas

Facundo Rassol

Agustín Tinari

Alexis Pinardi

Luis Daher

Maxi Gutiérrez

Fernando Núñez

Facundo Monin

DT: Carlos Mazzola

Gol: ST 39’ Ávila (C).

Cambios: PT 41’ Diego Bielkiewicz por Taborda (C), 21’ Eber Soto por Laureiro (A) y Guillermo Sánchez por Núñez (A), 29’ Cristian González por Pinardi (A) y Gianfranco Baier por Monín (A), 34’ Lucas Chacana por Sosa (C), 43’ Gastón Roselló por Rikemberg (C).

Expulsado: ST 37’ Gutiérrez (A).

Arbitro: Marcelo Sánz, Coronel Vidal, Coronel Vidal.

Estadio: La Visera, Cipolletti.