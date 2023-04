Troncoso alzó la voz contra la superposición de fechas en el automovilismo regional

“Como piloto, con vasta experiencia en automovilismo, contemplando situaciones que he vivido de distinta índole dentro y fuera del país, no puedo dejar pasar la situación que están atravesando las categorías regionales, sin dar a conocer mi opinión al respecto”, explicó en el comienzo.

“Cada piloto hace un esfuerzo enorme y sacrificado para intentar poner en pista el auto una vez por mes. Ese esfuerzo se diluye con la separación de las categorías regionales, dividimos el público, los proveedores, etc., todos perdemos. Maxime teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país”, explicó.

“Es mucho más inteligente de nuestra parte concentrar los eventos, los esfuerzos y las inversiones que separarlos, con todo lo que ello implica”, justificó su postura.

“Comprometido con el deporte que amo y practico, hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar que las dos categorías corran el mismo fin de semana, en dos circuitos de distintas localidades. Sin embargo, mis ganas y las de muchos pilotos y proveedores que se comunicaron conmigo chocaron contra la sinrazón y la falta de responsabilidad de las autoridades”, criticó.

“Por lo dicho, me veo en la obligación de dar a conocer mi opinión al mundo del automovilismo regional y respaldarla con hechos, no sólo con palabras. Por eso, he decidido no competir en esta fecha en ninguna de las dos categorías y hacer un llamado a todos los pilotos, proveedores y familias del automovilismo a defenderlo, a unirnos y tirar para adelante para defender este deporte que tanto queremos”, pidió.