Turismo Carretera: Catalán Magni contra Julián Santero

“La primera es después del relanzamiento, donde yo intento por afuera en la curva 2 y en la curva 3 con Julián (Santero). Cuando doblo en la curva 3 se le corre el auto y me saca para afuera, me pega, me corre y me saca hasta la tierra. Pensé que se me había roto el auto porque pegué realmente muy fuerte y después”, declaró el ganador del TC en Neuquén ante Carburando Radio.

tridente Neuquen.jpg Juan Tomás Catalán Magni ganó su primera carrera en el Turismo Carretera como piloto oficial.

“Cuando me devuelve el puesto por primera vez, yo hago mi radio ideal, como siempre. Por ahí escuché comentarios diciendo que me pasé de largo pero no, ese es el radio ideal de esa curva. Nadie la hace 100% cerrada, siempre nos corremos un poquito y después volvemos. Es un radio por ahí un poco en V y Julián (Santero) acelera su auto para obviamente intentar ponerme a la par y ganarme el puesto, pero no le da ni siquiera para ponermelo a la par. Me choca el guardabarro trasero, me corre el auto, me hace irme casi hasta afuera, me pasa él y no me termina pasando Mauricio Lambiris de casualidad”, continuó.

Por último, Catalán Magni aseguró: “Considero que la acción de los Comisarios fue válida porque también hicieron que me devuelva el puesto rápido y que obviamente Julián (Santero) también pueda volver a intentarlo en las vueltas que quedaban”.