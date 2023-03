Turismo Carretera: Diego Ciantini y la sanción a Landa

Quien se manifestó en esta oportunidad con respecto a la polémica maniobra fue el propio ganador, Diego Ciantini, en diálogo con Carburando Radio, donde comentó cómo vivió el momento donde el uruguayo lo sobrepasa en la curva por fuera, cuando los banderilleros estaban ubicados mayormente por dentro, y aseguró: “Alcanzo a ver la bandera amarilla. La vi clara ahí y en la curva siguiente también. Entiendo que Marcos (Landa) no la vió porque estaba del lado interno la bandera y, sinceramente, yo no me acuerdo en este momento si en la pantalla que tenemos adentro del auto estaba señalizada o no, pero sí, yo alcanzo a ver al banderillero”.