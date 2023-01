Turismo Carretera: el excampeón que dejará su cargo en 2023

Giallombardo.jpg Mauro Giallombardo se coronó en el Turismo Carretera en el año 2012 a bordo del Ford Falcón del GPG Racing.

“Al mando de mi equipo he tomado malas decisiones como CEO de mi escudería de las cuales me toca hacerme cargo. Fue el año más duro, desde lo deportivo que me ha tocado atravesar, pese a haber tenido un excelente plantel de pilotos. No pude encontrar la victoria en ninguna de las categorías en que participamos. Si bien hubo algunos chispazos de resultados a lo largo del año, terminaron siendo solo eso”, comenzó en su carta.