Turismo Carretera: Julián Santero ganó en El Calafate

Santero.jpg Julián Santero quedó como escolta de Mariano Werner en el campeonato 2023 del Turismo Carretera.

En la última relargada, luego de un golpe a falta de 5 vueltas, Julián Santero salió mejor pisado y quedó por delante del montevideano, una ubicación que aprovechó y mantuvo hasta el final.

“Inmensamente feliz. Se nos venía negando, se nos negó en Neuquén. Ayer recibimos una sanción y tuvimos que retroceder un poco. Tuvimos que arriesgar tanto en la serie como en la final, pero se dio una carrera espectacular. La verdad que no cambio por nada esta victoria. Se podría haber dado en Neuquén como también acá. Un gran trabajo del LC Racing y de todo el equipo. Arriesgamos bastante porque no hay lugares de sobrepasos claros. Arriesgue con Lambiris y con Castellanos. Ahora a concentrarnos en lo que queda del campeonato”, aseguró Santero luego de la carrera quien no ganaba desde el 20 de junio de 2021 en San Nicolás.

José Manuel Urcera finalizó en la 7° ubicación, por lo que pudo avanzar 5 puestos tras haber comenzado en el segundo cajón de la sexta fila.