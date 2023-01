Debido a esto, representantes municipales se dirigieron al lugar y comprobaron lo denunciado: acampes y fogatas en lugares no permitidos . Sin embargo, se encontraron que no era una toma de tierras, sino turistas que estaban de vacaciones.

El secretario de Gobierno Carlos Stadlin confirmó a Diario Andino que no se trataba de una toma ya que “al parecer alguien habían abierto una tranquera y solo estaban acampando”. No obstante, este martes por la mañana personal municipal recorrió el lugar junto a integrantes de la Junta Vecinal, tanto para cerciorarse de que se trató de un campamento, como para verificar que no haya rastro de fuegos mal apagados en el sector.

Por último, Stadlin recordó que rige en el ejido urbano y dentro del Parque Nacional, la prohibición de hacer fuegos en lugares no autorizados para tal fin. Por lo que se dio intervención a la institución nacional para que realice las multas correspondientes.

Turistas acampaban en zonas prohibidas y los vecinos pensaron que era una toma (1).jpg Gentileza Diario Andino

¿Cuáles son los sectores donde se puede acampar?

Las zonas habilitadas para esto son: los campings con servicios que poseen fogones preparados para el uso adecuado del fuego y algunas áreas libres donde hay cartelería que indica que se puede hacer fuego. En todos los demás lugares, no se puede.

“En estas áreas es muy importante llevar carbón o leña desde su hogar o domicilio, hacer el fuego donde esté indicado y nunca pero nunca dejar el fuego solo”, indicaron.

Luego, para apagarlo se debe usar mucha agua, ya que la tierra solo sofoca el fuego que puede volver a encenderse. Después de echarle abundante agua, para estar seguros de que no quede caliente, desde Parques Nacionales piden que se acerque una mano a la ceniza y no percibir calor. “Si hay miedo de quemarse, entonces se necesita más agua para estar seguros de que quedó totalmente apagado”, explicaron.