Txapela: la sidra vasca de Río Colorado que es pionera en el país

“Vengo de una familia dedicada a la gastronomía vasca durante muchos años, soy hijo de vascos y por ese motivo he viajado mucho al País Vasco, lo que me permitió conocer la tradición de las sidrerías y siempre me interesó y gustó la sidra natural que allí elaboraban. A raíz de ello, en 2017 invité a sidreros vascos (Sidrería Petritegi) para elaborar su receta tradicional pero con manzanas de nuestra Patagonia”, cuenta Xabier.

Las manzanas provienen del Alto Valle del Río Negro y del Valle de Río Colorado, ya que se producen en la Cooperativa de Productores CRC de la localidad. Se trata del Varietal Crip' s Pink o comercialmente conocido como Pink Lady.

De un tiempo a esta parte, la sidra ha crecido, pero quizás todavía no al ritmo que crecieron otras bebidas. Para Xabier esto tiene una explicación: “Desde nuestro punto de vista, entendemos que lo que está creciendo es la calidad en la producción de sidra que se consume en nuestro país y no tanto la cantidad de consumo. La cantidad de litros por persona se mantiene o puede ser menor que en años anteriores, pero el consumo de las sidras en calidad está en ascenso”.

Diferentes estilos

Las particularidades de Txapela son que tiene 2 fermentaciones, una alcohólica igual que las demás sidras, y la 2 da maloláctica; no tiene ni azúcar, ni agua ni gas agregado, por eso es que la llaman natural en el país vasco y en Asturias. En el caso de otro estilo que también elabora Xabier y si equipo junto a la Cooperativa CRC y se llama Julia & Echarren, sus particularidades son que se trata de una sidra del estilo tradicional pero en lugar de agregado de azúcar está endulzada con el mismo concentrado de la fruta y levemente gasificada.

