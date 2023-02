Ucrania: en un viaje sorpresa, Biden se reunió con Zelenski

La visita a Ucrania llega en momentos en que Biden busca mantener unidos a los aliados en su apoyo a Ucrania, donde se espera una gran ofensiva rusa de primavera luego de que las operaciones militares terrestres se paralizaran por el invierno. Zelenski pidió a los aliados que aceleren la entrega de los sistemas de armas prometidos y se decidan a enviar también aviones de combate, algo que Biden se ha negado a hacer.

En Kiev, el mandatario americano anunció 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar, incluidos proyectiles para obuses, misiles antitanque y radares de vigilancia aérea, pero no armamento avanzado nuevo. Zelenski dijo que él y Biden hablaron sobre “armas de largo alcance y las armas que aún pueden suministrarse a Ucrania aunque no se hayan suministrado antes”, pero no dio detalles, informó la agencia de noticias AFP.

Biden también tuvo una muestra de primera mano del miedo con el que los ucranianos han vivido durante casi un año, mientras las sirenas de los ataques aéreos aullaban sobre la capital justo cuando él y Zelenski salían de la catedral de San Miguel, que visitaron juntos. Con porte solemne, continuaron su recorrido imperturbables mientras colocaban una ofrenda floral y guardaban un momento de silencio en el Muro del Recuerdo en honor a los soldados ucranianos muertos desde 2014 combatiendo a separatistas ucranianos prorrusos en el este del país.

Biden y Zelenski.jpg

La visita de Biden a Kiev llega antes de un viaje programado a Varsovia, en la vecina Polonia, donde reiterará el mensaje de que Estados Unidos está preparado para quedarse con Ucrania "tanto como sea necesario" para repeler a las fuerzas rusas, informó la Casa Blanca. “Pensé que era fundamental que no hubiera ninguna duda, ninguna en absoluto, sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en la guerra”, dijo Biden.

Kiev necesita de forma acuciante munición de largo alcance para su artillería y de carros de combate para hacer frente a una nueva ofensiva rusa, así como para recuperar los territorios ocupados por Moscú en el este y en el sur del país. Los nuevos envíos de armamento prometidos por Biden son "una señal sin equívoco" de que Rusia no tiene "ninguna oportunidad", declaró Zelenski.

Biden recordó haber hablado con Zelenski la noche de la invasión y dijo: “Esa noche oscura hace un año, el mundo literalmente se estaba preparando para la caída de Kiev. Tal vez incluso el fin de Ucrania”. Un año después, la capital ucraniana permanece firmemente bajo el control ucraniano, y una apariencia de normalidad ha regresado a la ciudad a medida que los combates se concentran en el este del país.

Biden advirtió que la “guerra brutal e injusta” está lejos de ganarse, pero se mostró confiado en que el Gobierno ruso del presidente Vladimir Putin no logrará su cometido en Ucrania. “El costo que ha tenido que soportar Ucrania ha sido extraordinariamente alto. Y los sacrificios han sido demasiado grandes”, dijo Biden.

“Sabemos que habrá días, semanas y años muy difíciles por delante. Pero el objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa. La guerra de conquista de Putin está fracasando”, agregó.