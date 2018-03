Un abuelo neuquino está perdido en San Juan y buscan a su familia

El oficial Mauro Salinas comentó a LM Neuquén que el hombre no tiene coordinación con las palabras "y que no se acuerda la dirección suya, ni de familiares”. “En su poder, el anciano tiene un fajo de dinero con unos 5 mil pesos, aunque no permite que lo contemos”, indicó.

El hombre fue identificado como Damián Esteban Poblete y su dirección en Neuquén es Casa de Piedra, manzana 10, lote 2, al 1700 del Barrio Ceferino.

La Policía local realizó varias averiguaciones pero no dio con ningún familiar en San Juan, por lo que el abuelo durmió en la guardia de la comisaria ayer, aún permanece allí ya que dirección de Adultos Mayores de la localidad no tenía alojamiento para el anciano.

El oficial Mauro Salinas solicitó que si alguien lo reconoce se comunique a la comisaría al 0264 4240241.