El adolescente relató que los atacantes eran dos jóvenes que portaban cuchillos, de cuya presencia no se percató hasta que los tuvo encima. Entre los dos se encargaron de reducirlo y lo despojaron de su mochila, en la que llevaba algunas pertenencias, y también le quitaron su bicicleta.

"Él en la impotencia, se trenzó a golpes con uno, alcanzó a pegarle y le sacó la bici y salió disparado", contó Miguel. Uno de los agresores habría hecho un último intento por lastimar a Santiago al tirarle un puntazo con un cuchillo carnicero, que afortunadamente no lo alcanzó.

Como pudo, asustado y herido, el adolescente logró pedalear las dos cuadras que lo separaban de su casa y llegó a contarles todo a sus padres.

"Estaba lleno de gente pero él dice que nadie lo ayudó, nadie lo asistió; llegó como pudo lastimado a casa. Ahora está en cama, lastimado, no puede pisar, no sabemos si tiene el pie quebrado. Lo tiene todo negro y en las placas no se puede visualizar bien. También tiene un pequeño corte en el cuello", contó el hombre, quien además lamentó: "Mi hijo es un excelente chico, tranquilo, y esto lo shockeó".

La denuncia por el hecho ya fue realizada en la Comisaría 21, pero esto no deja tranquilos a los vecinos; Miguel asegura que la inseguridad en el barrio "se ha vuelto insoportable".

En este sentido, indicó que en lo que va de esta semana, al menos cuatro vecinos sufrieron robos de sus autos y/o las ruedas de estos y que los preocupa la presencia constante de jóvenes que llegan de otros sectores de la ciudad y se instalan en una plaza que llaman "La Iluminada" en el corazón del Melipal, a la cual ya no es seguro ir.

"Cada vez que salís, tenés que mirar para todos lados. Obviamente, Policía no existe, no ves un patrullero, no ves policías caminando", sostuvo.