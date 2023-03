Un año sin Valentina: su familia convoca a una caminata en homenaje

Este 24 de marzo se cumple un doloroso año para la familia de Valentina Dosantos Baleri, la niña que falleció en 2022 en el Policlínico Neuquén, luego de sufrir días de un misterioso dolor abdominal y otros síntomas que no fueron tratados a tiempo. Ya hay dos médicos acusados por la mala praxis, pero su familia está decidida a que ningún otro paciente deba pasar por lo mismo, y convocan en homenaje de la niña a una caminata pacífica.

Cabe recordar que su madre, Tatiana, ha detallado en declaraciones radiales que el 21 de marzo de 2022 inició la travesía de la familia y la niña por distintos médicos a lo largo de varios días, a raíz de un misterioso dolor abdominal que no cesaba.

"Esperamos muchas horas, Valen se retorcía del dolor", recordó la mujer, quien relató que una vez más, a la niña le revisaron su abdomen y ordenaron una radiografía que dio cuenta de la presencia de materia fecal en el intestino, dado que hacía tres días que no lograba ir de cuerpo. Ante esto, se le inyectó diclofenac a la paciente y se indicó la toma de laxantes y la realización de enemas para liberar el intestino.

Sin embargo, la nueva indicación médica tampoco trajo alivio a Valentina, quien continuó con dolores y sin poder ir de baño.

"Le dije que se bañara para llevarla al médico nuevamente. Cuando salió de la ducha, parecía una persona muerta; tenía toda su piel amarillenta y los labios morados, así que nos fuimos volando al médico", confió Tatiana.

Prefiriendo que la vea alguien que había seguido la evolución del cuadro de su hija, que no hacía más que empeorar, la mujer volvió con la niña al Policlínico, donde tras esperar "dos horas", Valentina "entró en shock". Aunque los análisis básicos daban resultados normales, la niña había comenzado a vomitar "de color café". Una tomografía computarizada arrojó que la paciente había desarrollado un shock séptico y debía ser intervenida quirúrgicamente porque su estado era "crítico".

Sin embargo, eso no ayudó y el día 24, la niña falleció.

"El '¿Cómo estás?' hoy es una pregunta tan compleja, que uno termina respondiendo 'Acá estamos'. Porque acá estamos, seguimos, no sabemos si estamos bien o mal, nos toca seguir así que estamos poniéndole mucho amor a esta causa, a esta búsqueda de justicia. Uno dice que por ahí con el tiempo duele menos, pero hay días que son insoportables, se extraña mucho a Valentina", relató su mamá este jueves en diálogo con LU5.

Días atrás, los dos primeros médicos del Policlínico a quienes apunta la Fiscalía de Homicidios fueron acusados como responsables de homicidio culposo, por la presunta mala praxis que sufrió la niña al no ser correctamente diagnosticada y tratada, lo que la llevó a la muerte. Se espera también que un tercer médico sea sumado a la causa e incluso la familia ha requerido que más profesionales de otros centros médicos también sean llamados a responder por lo ocurrido.

"Ella fue la primera nieta, primera hija, primera sobrina; era una niña dulta que estaba ahí al lado mío todo el tiempo. Trato de vivir los días en modo avión, hago lo que tengo que hacer; tengo a mi otra hija, está a la causa que es otro incentivo, pero es muy difícil seguir", expresó con dolor.

En este sentido, indicó que ya la Justicia le adelantó que la pena en expectativa para el delito es muy baja, por lo que confió que sus esperanzas están puestas en los años de inhabilitación a los médicos -de ser condenados- y dar a conocer sus identidades para evitar nuevos casos como el de Valentina.

"Las leyes de acá duelen profundamente, a veces te conviene estar del lado de la delincuencia y no como víctima, porque están a favor de ellos", opinó.

En este primer aniversario de la muerte de la niña, su familia convoca a todos los vecinos a participar de una "caminata pacífica" para que "la gente no se olvide de este caso".

"Más allá de que Valen es mi hija, no la mataron a ella, mataron a todo su alrededor y le podría pasar a cualquier persona. Ella no va a volver más, pero queremos que esto no vuelva a pasar y que la gente denuncie", sostuvo.

La caminata iniciará en la esquina de la Municipalidad a las 18 de este viernes.